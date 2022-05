Asian Heritage Month: Kilalanin ang inspiring Asian-Canadians ng Metro Vancouver

Para gunitain ang okasyon, ang CBC Vancouver ay magbabahagi ng mga profile ng mga kamangha-manghang lokal na Asian-Canadians buong buwan para i-highlight ang mga taong nagbigay ng makabuluhang kontribusyon, propesyonal at personal, sa komunidad.

Ipinagdiriwang ang Asian Heritage Month sa Canada sa buong buwan ng Mayo. Litrato: CBC

Itsek ang aming unang profile feature, si Karl Chen, sa ibaba!

At para sa mas maraming Asian Heritage Month content, bisitahin ang CBC Gem (bagong window) para sa bagong koleksyon ng mga serye, dokumentaryo at mga pelikula na binibigyang parangal ang mayamang kultura at talento ng Asian-Canadians at sundan ang hashtag na #ProudlyAsianCanadian sa social media para sa mas inspiring profiles.

Karl Chen, Delta | Founder, Ryse Network

Kilalanin si Karl Chen — ang founder at mastermind sa likod ng Ryse Network, isang diverse online community ng mga propesyonal na Asyano na sumusuporta, nag-e-empower at ine-educate ang isa’t-isa.

Na-inspire ng pagnanais na iangat at ikonekta ang mga komunidad, utang na loob ni Karl sa kanyang karanasan bilang unang henerasyon na imigrante ang natutunan na halaga ng pagtatrabaho, pagpupursige, at ang pag-o-operate na may integridad. Basahin ang iba pang detalye tungkol kay Karl sa ibaba.

Ano ang istorya ng pinagmulan ng iyong negosyo?

Na-e-enjoy ko ang pag-give back sa komunidad, at noong pandemya nang bumagal ang lahat, tiningnan ko ang mga espasyo na kailangan punan. Na-realize ko na wala masyadong online na mga grupo na kumakatawan sa mga propesyonal na Asyano, kaya lumikha ako ng isang professional support network para sa mga Asyano at para sa mga taong may intersectional at marginalized identities.

Ano ang gusto mong malaman ng Canada tungkol sa komunidad na iyong kinabibilangan?

Madalas ang mga Asyano ay iginugrupo ng sama-sama pero napakaraming variety at diversity sa Asyanong kultura. Lahat kami ay may intersectionalities, may sariling mga istorya at pinagmulan, ngunit maraming pagkakataon na kami ay pino-portray bilang isang single unit o ilang stereotypes. Sa palagay ko iyan ay isang bagay na dapat talagang magbago.

Ano ang ibig sabihin ng pagiging Asian-Canadian sa iyo?

Ang pagiging Asian-Canadian ay parang ang pagkakaroon ng double-edged sword. May labis na joy and pride. Tinitingnan ko ang aking komunidad at nakikita ko na maraming tao na tulad ko at merong sense of camaraderie at solidarity. Ngunit sa kabilang banda, marami ring rasismo. Alam ko na masuwerte ako dahil isa akong East Asian, kaya ginagamit ko ang pribilehiyo na iyon para iangat ang mga tao na walang boses o kaya ay underrepresented. Tinitingnan ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng lente ng decolonization.

Basahin ang iba pang content ng Radio Canada International tungkol sa Asian Heritage Month na ipinagdiriwang ngayong buwan ng Mayo dito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC Communications na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.