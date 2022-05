Bagong asosasyon ng mga nurse sa Alberta inilunsad para magsuporta at mag-advocate

Ang Alberta Association of Nurses (AAN) ay nagdaos ng pagdiriwang noong Lunes via video stream para markahan ang okasyon.

Kami ay nagtatrabaho para maitaguyod ang organisasyon mula pa noong Enero 2021, ani Alycia Lobay, ang unang presidente ng Alberta Association of Nurses AAN , dagdag pa niya ang karamihan sa boluntaryong trabaho ay naganap tuwing gabi matapos ang trabaho.

Inilarawan ng Alberta Association of Nurses AAN ang sarili bilang unang profession-inclusive na asosasyon ng Alberta para sa mga nurse sa naturang probinsya ng Canada.

Hindi ito isang unyon at hindi magpopokus sa employer relations.

Ang mga magiging miyembro ay makakatanggap ng access sa mga workshop, discounts sa iba’t-ibang produkto at iba pang professional development opportunities, sabi ng organisasyon.

Intensyon namin ang maging isang malakas na boses sa probinsya para sa nursing, pag-eendorso at pagpo-promote ng mga isyu at causes na mahalaga sa mga nurse, ani Kathy Howe, ang executive director ng Alberta Association of Nurses AAN .

Sinabi ng Alberta Association of Nurses AAN na kakatawan ito sa lahat ng nurse, kasama ang mga tao na hindi miyembro ng unyon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.