Quebec nag-invest ng $1.3B para ikonekta ang probinsya sa pamamagitan ng internet

Inanunsyo ng probinsya noong Lunes na lahat ng Quebecers na nais nito ay maaaring kumonekta sa high-speed internet pagsapit ng Setyembre 30.

$1.3B para ikonekta ang probinsya

Noong huling probinsyal na eleksyon taong 2018, nangako si Premier François Legault na bawat Quebecer ay magiging konektado sa kanyang unang mandate. Ang Setyembre 30 na petsa ay ilang araw lang bago ang susunod na eleksyon, sa Oktubre 3.

Tinataya ng Radio-Canada na humigit-kumulang $1.3 bilyon ang nagastos sa nakalipas na mga taon para ikonekta ang mababa sa 250,000 households sa buong probinsya, kasama ang $450 milyon mula sa pederal na gobyerno ng Canada.

Ang malaking halaga kung minsan ay ginagastos sa isang single na kaso. Binanggit ng Radio-Canada na ang mga kostumer ay kumokonekta individually sa mataas na presyo, at ang gastos kadalasan ay lumalampas sa $10,000 kada residence, at minsan $25,000 para ikonekta ang isang single na kostumer.

Orford MNA Gilles Bélanger (gitna) inanunsyo na ang high-speed internet ay magiging available sa bawat Quebecer pagsapit ng Setyembre 30 noong Lunes. Litrato: Radio-Canada

Mga 10,000 households na hindi pa rin maka-connect ang aalukin ng satellite internet sa pamamagitan ng Starlink service ni Elon Musk, ayon sa gobyerno noong Lunes.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Radio-Canada, Quebec AM at Lauren McCallum ng CBC