Lithuania nakiisa sa Canada sa pagkilala sa aksyon ng Russia sa Ukraine bilang genocide

Ang parlamento ng Lithuania ay bumoto unanimously para ilarawan ang mga aksyon ng Russia sa Ukraine bilang genocide at terorismo, dalawang linggo matapos isagawa ng mga mambabatas ng Canada ang katulad na pagkilos.

Si Lithuanian Prime Minister Ingrida Simonyte ang nag-co-sponsor sa mosyon, at nilista ang mga ebidensya ng pinaghihinalaang war crimes, kasama ang sadyang pagpatay sa mga sibilyan, malawakang panggagahasa, sapilitang relokasyon ng mga mamamayan ng Ukraine sa Russia at ang pagkasira ng ekonomikong imprastraktura at kultural na mga lugar.

Nanawagan din ang Lithuania para sa isang international tribunal, na minodelo sa Nuremberg trials matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Ngayong linggo, ang top human rights body ng United Nations ay inaasahan na magdadaos ng isang espesyal na sesyon para pag-usapan ang lumalalang sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa.

Sinabi na dati ni United States U.S. President Joe Biden na naniniwala siya na ang paglusob ng Ukraine ay nauwi sa genocide ngunit hahayaan niya ang mga abogado na gawin ang final determination.

Itinanggi ng Moscow ang pagta-target sa mga sibilyan at inilarawan ang pagsalakay bilang isang special military operation, kung saan sinisi ni Russian President Vladimir Putin ang West, North Atlantic Treaty Organization NATO at mga labanan sa Ukraine.

Ayon sa pinakahuling update (bagong window) mula sa United Nations UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 3,381 na mga sibilyan ang napatay at 3,680 ang nasugatan sa Ukraine mula nang magsimula ang pagsalakay ng Russia 4 n.u. noong Peb. 24.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.