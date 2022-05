Iba na ang road trip ngayong tag-init nang tumaas ang gasolina sa $2 kada litro

Ngunit dahil ang gasolina ay nagkakahalaga na ngayon ng $2 kada litro sa Greater Montreal na munisipalidad ng Vaudreuil-Dorion kung saan siya nakatira, sinabi ni Gass na doon na lang siya sa malapit — malamang bibiyahe ng mas maikli sa Ottawa o Mont-Tremblant, Que., sa halip.

Walang large scale na pagbiyahe sa East Coast, na mami-miss ko dahil gustong-gusto ko ang pumunta roon. Maganda talaga ang bansa.

PANOORIN | Canadians nagulat sa mga gasolinahan:

Si Gass ang isa sa maraming Canadians na pinag-iisipan muli ang kanilang road travel plans habang umabot sa new highs ang presyo ng gasolina sa buong bansa, mas tumaas sa $2 kada litro sa ilang lugar.

Ang record prices, plus ang tumataas na presyo ng lahat ng bagay mula pagkain hanggang sa housing, ay nakadagdag ng ekstrang anxiety sa post-pandemic bounceback na inaasahan ng travel industry.

Ang sana ay magandang taon para sa pagbibiyahe ay magiging mas subdued kaysa sa ating inaasahan, ani Pedro Antunes, chief economist ng Conference Board of Canada.

Isang bagong ulat mula sa Conference Board ang nagsabi na may malaking pent-up demand para sa pagbibiyahe matapos ang dalawang taon ng paghihigpit dahil sa COVID-19 na pandemya, ngunit binigyang-diin nito na ang mas mataas na presyo ng gasolina at iba pang bilihin ay magiging significant na hadlang sa pagbibiyahe. At bagama’t ang mga Canadian ay malamang magro-road trip pa rin ngayong taon, hindi iyon magiging bucket list trips gaya ng pinaplano ni Gass.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.