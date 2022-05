Mga Pinoy sa Manitoba hati sa malaking lead ni Ferdinand Marcos Jr. sa halalan

Nanguna si Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. sa unofficial vote count noong Lunes sa Pilipinas. Si Sara Duterte, ang anak ng kasalukuyang presidente, ay tumatakbo bilang bise-presidente.

Malaki ang lamang ni Marcos kaysa sa pinakamalapit niyang katunggali — ang kasalukuyang bise-presidente na si Leni Robredo, isang kampeon ng karapatang pantao — na malaking disappointment para sa isang Pilipina na bumoto mula sa Winnipeg.

Si April Carandang, isang Canadian permanent resident, ay nagparehistro sa unang pagkakataon sa eleksyon para maging presidente si Robredo, ngunit naniniwala siya na hindi na ito posible.

April Carandang hawak ang espesyal na election ballot para sa halalan sa Pilipinas na kanyang natanggap noong Abril 28. Litrato: April Carandang

Dismayado talaga ako kasi gusto ko talagang manalo si Leni … Mayroon siyang magandang track record, wala siyang isyu ng korapsyon at mahal niya ang mga Pilipino, ani Carandang.

Sa kanyang kampanya, dumistansya si Robredo mula sa marahas na ugali ng kasalukuyang presidente at nangako na ipaglalaban ang karapatang pantao para sa mga mamamayan ng bansa.

Ang popularidad ni Marcos Jr., na resulta ng major rehabilitation ng pangalan ng kanyang pamilya, ay mula sa malawakang social media campaign sa ilalim ng tema na pagkaisahin ang bansa.

Ang kanyang lead sa kampanya ay nakakadismaya para kay Leonilo Santiago, na isang Filipino international student sa University of Manitoba, na naniniwala na ang halalan ay maaaring ma-reinvigorate ang legasiya ng dinastiya ni Marcos.

Ito talaga ay paglimot sa kasaysayan, historical revisionism, aniya sa interbyu ng Information Radio ng CBC Manitoba noong Lunes. “Ito talaga ay makakaapekto sa aming henerasyon at sa mga darating pa na henerasyon.”

Pinanood niya ang election coverage ng live at sinabi na ito ay nerve-racking.

Ito talaga ay isang bagay na dapat tayong ma-involve dahil may mga taong malapit sa atin sa Pilipinas, aniya.

PANOORIN | Mga Pilipino sa Canada malalim ang pagkakahati sa eleksyon:

Si Dante Aviso, na ipinanganak isang taon bago naging presidente si Ferdinand Marcos Sr., ay sinabi na ang interim results ay lubhang nakakadismaya.

Tinatawag ni Dante Aviso ang kanyang sarili na isang 'martial law baby' at lubhang dismayado na si Ferdinand Marcos Jr. ang projected na susunod na presidente ng Pilipinas. Litrato: CBC / Travis Golby

Nabuhay siya ng 14 na taon ng nasa ilalim ng martial law ang bansa, kasama ang panahon kung saan nagkaroon ng rice shortage, at laganap ang korapsyon.

Hindi kami natutuwa na ang anak at anak na babae ng mga diktador na sina President Marcos Sr. at President Duterte, ang mamumuno muli sa bansa. Para itong carbon copy ng nangyari noong 1966 nang umakyat sa kapangyarihan ang diktador na si Marcos at noong 2016 nang umakyat sa kapangyarihan si Duterte, ani Aviso.

Maraming Pilipino sa Winnipeg ang sumusuporta kay Marcos Jr. at naniniwala na magiging mabuti siya para sa bansa, kasama ang grupo ng mga tao na pinanood ang election coverage sa TV nang sama-sama sa Philippine Canadian Centre of Manitoba noong Lunes ng gabi.

Ang kandidato ay hindi ang kanyang ama, ani ng isang lalaki

Bilang isang Canadian citizen, si Tomas Recald ay hindi makakaboto sa eleksyon, ngunit pinanood niya ang coverage hanggang 2 a.m. noong Lunes at natutuwa na si Marcos Jr. ang nangunguna.

Si Tomas Recald sinuportahan si Ferdinand Marcos Jr. at natutuwa na siya ang projected na magiging future president ng Pilipinas. Litrato: CBC / Travis Golby

Naniniwala si Recald na si Marcos Jr. ay hindi dapat husgahan para sa mga krimen na ginawa ng kanyang ama.

Hindi mo maaaring sisihin ang ginawa ng ama sa kanyang anak o ang ginawa ng anak sa kanyang ama … iniisip na nila na ang anak ay diktador na? Hindi pa nga siya nag-umpisa na umupo sa palasyo, aniya.

Sinabi niya na ang mga kalaban nina Marcos at Duterte ay dapat bigyan sila ng panahon na mamuno bago sila tutulan.

Bakit hindi muna natin pabayaan sina Bongbong Marcos at Sara Duterte na mamuno sa loob ng anim na buwan o isang taon at saka tayo magsalita? Kahit ako, sinuportahan ko si Bongbong Marcos, pero kapag may nakita ako na hindi ko gusto, magsasalita ako laban sa kanya, sinabi ni Recald.

Sinabi ni Virginia Gayot, presidente ng Philippine Canadian Centre of Manitoba, na kumonekta siya sa plataporma ni Marcos na pagkaisahin ang mga Pilipino, ngunit alam niya na hindi lahat ng tao ay naniniwala sa kanya.

Si Virginia Gayot, ang presidente ng Philippine Canadian Centre of Manitoba, ay umaasa na aayusin ng susunod na presidente ng Pilipinas ang ekonomiya. Litrato: CBC / Travis Golby

Para sa akin, honestly, bigyan natin siya ng pagkakataon na mamuno sa bansa. Who knows, baka maging maganda ito, pero siyempre dapat suportahan ng mga Pilipino ang sinuman na nandoon bilang presidente, aniya.

Umaasa si gayot na ang bagong presidente ay magpopokus sa ekonomiya ng bansa para magkaroon ng hanapbuhay ang mga Pilipino roon.

Si John Acab ay mula sa Pilipinas at tinatawag na ang Winnipeg na kanyang tahanan. Sa palagay niya ang pinakaimportante para sa susunod na presidente ay mag-invest sa susunod na henerasyon.

Basta mag-invest sa edukasyon ng mga bata. Ito ang pinakamagandang bagay na puwede nilang gawin, definitely, dahil ang mga tao — ang mga sitwasyon, sa palagay ko mas maganda na mag-invest sa kinabukasan ng mga bata, ani Acab sa isang interbyu noong Linggo.

Ang mananalo sa eleksyon ay uupo sa opisina sa Hunyo 30 para sa isang single, anim na taong termino.

Isang artikulo ni Rachel Bergen (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Jim Agapito, Joanne Roberts at The Associated Press