Anak ng diktador ng Pilipinas, tila nanalo sa halalan sa isang landslide

Si Marcos Jr. ay nagkaroon ng mahigit 30.8 milyon na boto sa unofficial results ng mahigit 97% ng mga nabilang na boto mula Martes ng hapon (Philippine time). Ang kanyang pinakamalapit na kalaban, si Vice-President Leni Robredo, isang kampeon ng karapatang pantao, ay may 14.7 milyon na boto sa naganap na eleksyon noong Lunes, at ang boxing legend na si Manny Pacquiao ay nasa ikatlong puwesto na may 3.5 milyon.

Ang kanyang running mate, si Sara Duterte, na anak ng pababang presidente at alkalde ng Davao city, ay may malayong lead sa hiwalay na vice-presidential race.

Vice-presidential hopeful Sara Duterte sa kanyang huling kampanya noong Sabado sa Paranaque city, Philippines. Litrato: Associated Press / Aaron Favila

Ang alyansa ng mga anak ng dalawang authoritarian na pinuno ay pinag-isa ang voting power ng political strongholds ng kanilang pamilya sa norte at timog ngunit pinagsama ang mga alalahanin ng human rights activists.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.