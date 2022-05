Competition Bureau nag-file sa korte ng aplikasyon para harangin ang Rogers-Shaw merger

Hiniling ng pederal na regulator sa Competition Tribunal na pigilan ang pagpapatuloy ng kasunduan sa pagtatangka na protektahan ang Canadians mula sa tinatawag nitong magiging mas mataas na presyo, mas mahinang kalidad ng serbisyo at mas kaunting pagpipilian, partikular sa wireless services.

Sinabi nito na hinihiling nila sa Competition Tribunal na pigilan na matuloy ang kasunduan, gayundin ang isang injunction na pahihintuin ang dalawang kompanya mula sa pagsasara ng isang kasunduan hangga’t hindi pa nadidinig ang aplikasyon ng bureau.

Sinabi ng Competition Bureau na ang presensya ng Shaw sa wireless market ay mahalagang nagdagdag ng kompetisyon sa nakalipas na mga taon ngunit ang mga gawain nito ay nagsimulang mag-backslide mula nang ianunsyo ang kasunduan noong isang taon.

Parehong sinabi ng Rogers at Shaw noong weekend na plano nilang ituloy ang kasunduan at labanan ang efforts ng commissioner na hadlangan ito.

Ang Competition Bureau ay isa sa tatlong regulatory bodies na ang approval ay kailangan para matuloy ang kasunduan. Nag-sign off ang Canadian Radio-television and Telecommunications Commission nitong unang bahagi ng taon, habang naghihintay rin ang mga kompanya ng approval mula sa Innovation, Science and Economic Development Canada.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.