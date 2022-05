Mga Pilipino sa Canada tinimbang ang halalan mula sa malayo

Mga pamilya, magkakaibigan, sila ay divided, aniya.

Sila ay divided dahil ang front-runner sa halalan, si Ferdinand Marcos Jr., ay anak ng diktador na ang 20 taon na kalupitan ay nagwakas sa isang pag-aalsa noong 1980s.

Ang ilang tao ay sumusuporta kay Marcos Jr., sa kabila ng kasaysayan ng kanyang pamilya, habang ang iba naman ay kinamumuhian siya.

Ang ilan sa mga kostumer ni Vacalares ay hindi naman makakaboto — isinuko nila ang karapatan na iyon ng sila ay naging Canadian citizens. Ngunit pumupunta sila sa kanyang tindahan para mag-alok ng isa pang uri ng currency sa eleksyon: pera.

Espisipiko, ang remittance. Ito ang paraan kung paano nagpapadala ng pera ang mga Pilipino sa Canada, via transfer sa SuperMart, at isang pangkaraniwan na paraan para sa ineligible na mga Pilipinong botante na makilahok sa eleksyon sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya at kaibigan.

Pera man o boto, ang mga Pilipino sa Canada ay lumakas ang loob para mas makilahok sa kontrobersyal na halalan na ito, kahit nasa malayo, at ang mga rally para sa mga kandidato sa Winnipeg (bagong window) at Calgary ay nakaakit ng daan-daang supporters.

Pag-impluwensya sa pamilya

Dahil sa mga batas ukol sa citizenship sa Pilipinas, kapag ang Pilipino ay naging citizen ng ibang bansa mawawala ang kanilang sibil at pulitikal na karapatan sa Pilipinas, kasama ang karapatang bumoto. Ang isang tao ay maaaring makuha ang kanilang citizenship kinalaunan sa pamamagitan ng pag-fill out ng aplikasyon at pagbabayad ng fee, ngunit ang remittance ang mas mabilis na anyo ng pulitikal na impluwensya.

Bawat taon bilyong-bilyong dolyares ang ipinapadala sa Pilipinas ng overseas workers sa buong mundo, ayon sa Philippine Bureau of Immigration (bagong window).

Ang Manila BBQ SuperMart ay pinoproseso ang remittance payments araw-araw buong linggo. Sinabi ni Vacalares na araw-araw siyang nakikipag-usap tungkol sa layunin ng kanilang padala at pulitika ang madalas niyang marinig kamakailan.

Ang boses ng isang tao na nasa Canada ay napakalakas, aniya. Naiimpluwensyahan nila ang kanilang pamilya [dahil] sila ang nagbibigay sa kanila ng allowance.

Ang isa pang paraan para makilahok sa eleksyon ay siyempre ang pagboto.

Ngayong eleksyon, mahigit 1.6 milyon na botante mula sa buong mundo ang boboto, ayon sa Commission on Elections (bagong window). Kasama riyan ang 90,000 na rehistradong botante sa buong Canada, ang karamihan ay concentrated sa apat na Canadian provinces — Ontario, Alberta, British Columbia at Manitoba, ayon sa 2016 Census profile (bagong window) ukol sa etnikong pinanggalingan.

Anak ng diktador nangunguna

Ngayong Mayo 9 pagdedesisyunan ang bagong lider ng Pilipinas, at magwawakas na ang anim na taong termino ni President Rodrigo Duterte.

Maraming kandidato ang tumatakbo sa pagka-pangulo, kasama ang champion boxer na si Manny Pacquiao, ngunit ang karamihan sa mga botante ay binaling ang kanilang atensyon sa dalawang front-runners: sina Ferdinand Marcos Jr. at Leni Robredo.

Si Ferdinand Marcos Jr., na kilala bilang Bongbong Marcos o BBM, ay nangunguna sa opinion polls. Siya ang anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr., na napatalsik sa puwesto noong 1986.

Siya rin ang gustong kandidato ni Susana Lorenzo na taga-New Westminster, na nagsabing sinusubukan niyang impluwensyahan ang kanyang pamilya na iboto si BBM at ang kanyang partido.

Si Susana Lorenzo ay sinabing nag-aalala siya sa mas batang henerasyon sa Pilipinas. Litrato: CBC / Andrew Lee

Nag-chant si Lorenzo ng BBM, BBM habang nagpapadala ng remittance sa kanyang pamilya sa Manila BBQ SuperMart.

Hindi makakaboto si Lorenzo dahil isa na siyang Canadian citizen, ngunit sinisikap niyang alagaan ang kanyang pamilya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera at pagbibigay ng pulitikal na payo.

Sinabi niya na siya ay nag-aalala tungkol sa nakababatang henerasyon sa Pilipinas at kung ano ang kanilang magiging kinabukasan habang ang bansa ay lumalaban sa mataas na inflation.

Gusto nating magpatuloy ang ekonomiya, dahil ang mga tao ngayon ay nahihirapan, dahil sa pandemya.

Underdog sa eleksyon

Ang isa pang front-runner ay ang kasalukuyang bise-presidente ng Pilipinas na si Leni Robredo.

Si Robredo ay isang human rights lawyer na may underdog grassroots-style campaign, na sa loob ng ilang buwan ay nakilala para sa enthusiastic na paggamit ng kulay na pink.

Si Robredo ay may malakas na affiliation sa pagkilos na nagpatalsik sa diktadurya ni Marcos, na nagpapaliwanag kung bakit masyadong malakas ang friction sa pagitan ng dalawang kandidato at kanilang mga supporter.

Para sa Robredo supporter, na si Amado Mercado, ang eleksyon ay personal.

Si Amado Mercado ay naninirahan sa Canada sa loob ng 33 taon at isang registered overseas voter. Litrato: CBC / GP Mendoza

Ang Canadian-Filipino na nakatira sa British Columbia B.C. ay nangako na hindi na babalik sa Pilipinas kung mananalo si Marcos Jr., dahil sa ugnayan ng kanyang kampanya sa diktadurya ng kanyang ama at ang pagiging malapit kay Presidente Duterte, na ang anak na babae ay running mate ni Marcos Jr.

Ang legasiya ng brutal na rehimen at korapsyon ng Marcos years at ang paglabag ni Duterte sa karapatang pantao mula sa kanyang madugong krusada laban sa diumanoy drug dealers (bagong window) ay ginawa itong isang labanan ng mabuti laban sa masama, ani Mercado sa CBC.

Ito ay magiging malagim para sa Pilipinas, aniya. Mahihiya ako nang husto, makikita ng buong mundo kung paano ito tinanggap ng mga Pilipino at bumoto para sa isang magnanakaw.

Pagkilos ng kabataan

Para sa mas batang Canadian-Filipinos, ang misinformation ay isang mahalagang isyu ngayong eleksyon.

Si Aubrey Clarito mula sa Richmond British Columbia B.C. ay isang first-time voter at sinabi na nakakakita siya ng maraming fake news tungkol sa mga kandidato online. Naniniwala siya na ang mga nakababatang Pilipino, na mas may exposure sa teknolohiya at social media, ay mas equipped sa pag-filter out ng misinformation.

May malaking pagbuhos nito sa mga huling linggo ng kampanya na karamihan ay pabor kay Ferdinand Marcos Jr., ayon sa local media (bagong window).

Si Clarito, na isang supporter ni Robredo, ay nakatutok sa kampanya at sinabi na siya ay pinalakas ng mobilisasyon ng mga kabataan ng bansa nitong mga huling linggo.

Naniniwala siya na ang mas batang mga botante ay less susceptible sa tinatawag ng election analysts na authoritarian nostalgia o claims tungkol sa golden age ng Pilipinas sa mga taon na nasa kapangyarihan si Marcos Sr., kapag sila ay bumoto.

Ang polls ay nagbukas sa Pilipinas ngayong Mayo 9 at nag-umpisa na ang bilangan matapos magsara ang balota.

Ang mananalo ay maaaring maging malinaw na sa loob ng ilang oras.

Isang artikulo ni Georgie Smyth (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.