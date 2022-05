Ferdinand Marcos Jr., anak ng dating diktador, nangunguna sa bilangan ng balota

Si Marcos Jr. ay nagkaroon ng mahigit 20.9 milyon na boto, malayo sa kanyang pinakamalapit na kalaban, ang kasalukuyang bise presidente na si Leni Robredo, isang kampeon ng karapatang pantao, na mayroong 9.9 milyon na boto.

Presidential candidate Ferdinand Marcos Jr., ang anak ng yumaong diktador, hawak ang watawat ng Pilipinas sa kanyang huling kampanya noong Sabado sa Paranaque city. Litrato: Associated Press / Aaron Favila

Sinabi ng mga opisyal na ang halalan ay naging mapayapa kahit na may mangilan-ngilan na karahasan sa katimugang bahagi ng bansa. Libo-libong pulis at militar ang ipinadala para ma-secure ang mga presinto, lalo na sa mga probinsya na may kasaysayan ng marahas na tunggalian sa pulitika at kung saan ang mga komunista at rebeldeng Muslim ay aktibo.

Tumayo sa mahabang pila ang mga Pilipino para makaboto, at ang umpisa ng pagboto ay naantala ng ilang oras sa ilang lugar dahil sa nag-malfunction na vote machines, pagkawala ng kuryente, masamang lagay ng panahon at iba pang problema.

Si Marcos Jr., na ang ama ay napatalsik sa puwesto noong 1986 People Power revolution na sinuportahan ng militar, ay humawak ng tila hindi malampasan na lead sa pre-election surveys. Ngunit si Vice-President Leni Robredo ay nag-tap sa gulat at galit sa prospect na isang Marcos ang muling uupo sa kapangyarihan at ginamit ang isang network ng mga volunteer para suportahan ang kanyang kandidatura.

Walo pang iba ang nasa presidential race, kasama ang boxing star na si Manny Pacquiao, Manila Mayor Isko Moreno at dating national police chief na si Sen. Panfilo Lacson.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.