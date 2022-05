Mga Pilipino bumoto sa araw ng halalan sa isang hating demokrasya

Si Ferdinand Marcos Jr., ang anak at kapangalan ng strongman na napaalis sa puwesto noong 1986 People Power na sinuportahan ng militar, ay hawak ang tila hindi malalampasan na lead sa pre-election surveys. Ngunit ang kanyang pinakamalapit na challenger, si Vice-President Leni Robredo, ay nag-tap sa gulat at galit sa prospect na isang Marcos ang muling uupo sa kapangyarihan at ginamit ang isang network ng mga volunteer para suportahan ang kanyang kandidatura.

Presidential candidate Ferdinand Marcos Jr., ang anak ng yumaong diktador, hawak ang watawat ng Pilipinas sa kanyang huling kampanya noong Sabado sa Paranaque city. Litrato: Associated Press / Aaron Favila

Walo pang iba ang nasa presidential race, kasama ang boxing star na si Manny Pacquiao, Manila Mayor Isko Moreno at dating national police chief na si Sen. Panfilo Lacson.

Mahabang pila ng mga botante ang nagtungo sa mga presinto nang maaga sa maraming parte ng bansa, at ang pagsisimula ng botohan ay na-delay ng ilang oras sa ilang lugar dahil sa nag-malfunction na vote machines, pagkawala ng kuryente, masamang lagay ng panahon at iba pang problema.

Karahasan sa ilang mga rehiyon

Libo-libong pulis at militar ang ipinadala para ma-secure ang presinto, lalo na sa mga probinsya na may kasaysayan ng marahas na tunggalian sa pulitika at kung saan ang mga komunista at rebeldeng Muslim ay aktibo. Sa probinsya ng Maguindanao, isang security hotspot sa timog, tatlong village guards ang napatay ng mga armadong kalalakihan sa labas ng elections centre sa bayan ng Buluan, na pansamantalang inantala ang botohan. Siyam na botante at ang kanilang mga kasama ang nasugatan sa hiwalay na insidente Linggo ng gabi nang magpaputok ng limang rifle grenades sa Datu Unsay town hall ang hindi pa nakikilalang mga kalalakihan, ayon sa pulisya.

Ang mananalo sa eleksyon ay uupo sa opisina sa Hunyo 30 para sa isang single, anim na taong termino bilang lider ng timog-silangang Asyanong bansa na matinding tinamaan ng COVID-19 outbreaks at lockdowns.

Kabilang sa mas mapaghamong mga problema ay ang ekonomiya na binugbog ng pandemya, mas malalang kahirapan at unemployment at insurhensiya ng Muslim at komunista sa loob ng maraming dekada. Ang susunod na presidente ay malamang makakarinig ng demanda para panagutin si outgoing President Rodrigo Duterte para sa pagpatay ng libo-libong tao sa kanyang anti-drug crackdown - na kasalukuyang iniimbestigahan ng International Criminal Court.

Ang mga residente dumaan sa election campaign posters malapit sa isang polling centre sa Maynila noong Biyernes. Litrato: Associated Press / Aaron Favila

Ang anak ni Duterte, si Davao City Mayor Sara Duterte, ay nanguna sa surveys bilang vice-presidential running mate ni Marcos Jr. sa isang alyansa ng mga anak ng dalawang authoritarian na lider na ikinababahala ng human rights groups. Ang tie-up kasama ang voting power ng kanilang magkahiwalay na northern at southern political strongholds, ay pinalakas ang kanilang tsansa ngunit dinagdagan ang mga alalahanin ng human rights activists.

Mauulit ang kasaysayan kung sila ay mananalo, ani Myles Sanchez, isang 42-anyos na human rights worker. Maaaring maulit ang martial law at ang drug killings sa ilalim ng kanilang mga magulang.

Sinabi ni Sanchez na ang karahasan at mga pang-aabuso na minarkahan ang panahon ng martial law sa ilalim ni Marcos at ang drug war ni Duterte ay mahigit tatlong dekada na binibiktima ang kanyang mga mahal sa buhay mula sa dalawang henerasyon ng kanyang pamilya. Ang kanyang lola ay sekswal na inabuso at ang kanyang lolo ay tinorture ng counterinsurgency troops ni Marcos noong early 1980s sa kanilang mahirap na farming village sa Southern Leyte province.

Sigaw para sa pambansang pagkakaisa

Sa ilalim ng crackdown ni Duterte, ang kapatid na lalaki ni Sanchez, isang kapatid na babae, at hipag ang maling inugnay sa ilegal na droga at pinatay, sinabi niya sa interbyu ng The Associated Press. Inilarawan niya ang pagpatay sa kanyang mga kapatid bilang bangungot na nagdulot ng lubos na sakit.

Nagmakaawa siya sa mga Pilipino na huwag bumoto para sa mga pulitiko na tahasang ipinagtanggol ang malawakang mga pagpatay o ang kanilang pagbabalewala rito.

Iniwasan nina Marcos Jr. at Sara Duterte ang mga isyu na ito sa kampanya at sa halip ay dumikit sa sigaw na pagkaisahin ang bansa, bagama’t ang pagka-pangulo ng kanilang mga ama ang nagbukas sa magulong dibisyon.

Natuto ako sa aming kampanya na huwag gumanti, sinabi ni Sara Duterte sa kanyang mga follower noong Sabado ng gabi sa huling araw ng kampanya, kung saan pinasalamatan niya at ni Marcos Jr. ang malaking grupo ng tao sa isang gabi ng rap music, dance shows at fireworks malapit sa Manila Bay.

At sa kanyang sariling rally, pinasalamatan ni Robredo ang kanyang supporters na naki-jam sa kanyang star-studded na sorties at nagbahay-bahay upang iendorso ang kanyang malinis at hands-on na pulitika. Hiniling niya sa kanila na ipaglaban ang mga makabayang mithiin sa labas ng halalan.

Nalaman natin na ang mga nagising ay hindi na kailanman ipipikit ang kanilang mga mata, sinabi ni Robredo sa mga tao na pinuno ang pangunahing avenue sa financial district ng kapitolyo, ang Makati. Karapatan natin na magkaroon ng kinabukasan na may dignidad at responsibilidad natin na ipaglaban ito.

Vice-President Leni Robredo, na nagdiwang din ng kanyang ika-57 na kaarawan, sa kanyang presidential campaign rally sa Pasay City, Philippines, noong Abril 23. Litrato: Associated Press / Aaron Favila

Bukod sa pagka-pangulo, mahigit 18,000 na government posts ang pinaglalabanan, kasama ang kalahati ng Senado na may 24 na miyembro, mahigit 300 na puweto sa House of Representatives, gayundin ang provincial at local offices sa buong arkipelago na may mahigit 109 milyon na Pilipino.

Mahigit 67 milyon na tao ang nakarehistro, kasama ang humigit-kumulang 1.6 milyong Pilipino na nasa ibang bansa, ang boboto. Kapag nagsara ang voting centres matapos ang 13 oras na araw, libo-libong counting machines ang agad na ita-transmit ang resulta para mabilang. Noong 2016 na halalan, si Duterte ang malinaw na nagwagi sa loob lamang ng ilang oras at ang kanyang mga pangunahing kalaban ay mabilis na nag-concede. Ang vice-presidential race noong taon na iyon ay napanalunan ni Robredo laban kay Marcos Jr., at ang outcome ay mas mabagal na nalaman.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.