Presyo ng gasolina tumama sa pinakamataas na rekord sa buong bansa

Ayon sa Gas Wizard, isang site na tina-track ang presyo ng gasolina sa buong Canada ang presyo ay tumalon ng apat o anim na sentimo sa maraming urban centres sa buong bansa. Sa Vancouver, ang presyo ng regular na gasolina ay umabot sa $2.17.

Ang presyo sa Prairies ay hindi nagbago sa nakalipas na araw.

Prairies ang tawag sa mga probinsya ng Alberta, Saskatchewan at Manitoba na matatagpuan sa northern Great Plains ng North America.

Ang average sa Canada ay lalapit sa $2-a-litre psychological barrier, if you will. At hindi iyon titigil doon anumang oras ngayon, sinabi ni Dan McTeague, presidente ng Canadians for Affordable Energy, sa CBC News.

Ang presyo ng gasolina ay mabilis na tumaas noong nakaraang taon, at pinalala ito ng paglusob ng Russia sa Ukraine. Noong Mayo, ang average na presyo ng gasolina sa Canada ay nasa $1.32.

Binigyang-diin ni McTeague na lahat ng Canadians ay naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina, nagmamaneho man sila o hindi, dahil ang goods ay tina-transport ng mga sasakyan na umaasa sa diesel.

Ang presyo ng diesel ay higit $2 sa maraming parte ng bansa. Sa St. John’s, Nfld., ang presyo ng diesel ay nasa $2.73.

May sitwasyon tayo rito sa heightened super inflation … isang energy bubble … na nagsisimulang tamaan ang mga konsumer sa buong mundo na maaaring mag-trigger ng global recession, aniya.

Ang pagtaas sa presyo ng gasolina ay isang paraan para pigain ang budget ng mga Canadian, habang ang inflation ay umabot sa 6.7% noong nakaraang buwan na pinakamataas sa nakalipas na 31 taon.

Palakihin ang larawan (bagong window) Presyo ng gasolina sa buong Canada. Litrato: CBC / Nojoud Al Mallees

Isang artikulo ni Nojoud Al Mallees (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.