[Ulat] Itigil ang ‘labor export policy’ ng Pilipinas: migrant worker groups sa Canada

Itong gobyerno natin [sa Pilipinas] imbes na sila pa ang ahensya, parang sila pa ang nagiging susi pa ng pag-export ng kababayan [natin] sa Pilipinas. Kung makikita niyo rin ang education system sa Pilipinas ay catered para ilako ang mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa imbes na tugunan ang mismong pangangailangan sa mismo nating bansa, sabi ni Migrante Ontario Solidarity Officer Bayani Edades.

Si Bayani Edades ay 15 anyos nang siya at ang kanyang ina ay dumating sa Canada matapos ipetisyon ng kanyang kapatid noong 1991. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang kakulangan sa oportunidad at sapat na kita ang dahilan kaya napipilitan ang maraming Pilipino na lumabas ng bansa at mawalay sa pamilya. Sinisisi nila ang umano’y Labor Export Policy LEP at kawalan ng konkretong hakbang ng gobyerno sa Pilipinas para makalikha ng trabaho sa bansa na may sapat na pasahod, benepisyo at ligtas para sa manggagawa.

Sa taya ng Philippine Statistics Authority (PSA) nasa 1.77 milyong Overseas Filipino Workers ang nagtatrabaho sa iba’t-ibang panig ng mundo noong taong 2019 hanggang 2020. Nasa 96.4 porsyento o 1.71 milyon sa kanila ang may kontrata o nagtatrabaho na may work permit.

Ang 3.6 porsyento naman ay nagtatrabaho sa abroad na walang work visa o permit gaya ng visitor, turista, estudyante, medikal at ibang uri ng non-immigrant visa pero nagtatrabaho ng full-time sa ibang bansa.

Naitala na 5.2 porsyento sa mga Overseas Filipino Workers OFWs o mahigit 90,000 sa kanila ang nagpunta sa North at South America.

Sumama sa protesta si Waynes Manalang isang miyembro ng organisasyong kabataan na Anakbayan Toronto.

Ayon kay Waynes, labindalawang taon na hindi nila nakapiling noon ang kaniyang ama na nagtrabaho sa Saudi Arabia para itawid ang kanilang pamilya sa Pilipinas.

Kasama sa ipinapanawagan ng grupo ni Waynes Manalang ang pagtaas ng pasahod ng mga factory worker at ang mabigyan ng sapat na paid sick days lalo na ang health workers na nahawaan ng COVID. Litrato: RCI/Rodge Cultura

At bago sila makapunta sa Canada, pitong taon ang kaniyang tiniis bago muling nakapiling ang ina na nagtatrabaho bilang caregiver. Taong 2013 sumunod si Waynes at ang kaniyang ama sa Canada para makapiling ang ina. 'Yung pamilya ko po talaga naranasan 'yong pagkakahiwalay ng pamilya dahil sa walang mahanap na sapat na trabaho sa Pilipinas, ani Waynes.

Sa ulat ng Philippine Statistics Authority PSA , karamihan sa mga Overseas Filipino Workers OFW ay nagtatrabaho sa mga bansa sa Asya na nasa 83.6 porsyento sa kabuuang bilang ng Overseas Filipino Workers OFWs . Nasa 26.6 porsyento sa kabuuang 1.77 milyong Overseas Filipino Workers OFWs ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia, sinundan ng United Arab Emirates UAE sa 14.6 porsyento. Ang ibang bansa sa Asya na malaki ang bilang ng mga Overseas Filipino Worker OFW ay kinabibilangan ng: Kuwait (6.4%), Hong Kong (6.3%), Qatar (5.4%) at Singapore (5.3%). Ang mga numero ay inilabas ng Philippine Statistics Authority PSA noong Marso 2022.

Ang panawagan ng grupo ng migrant workers kumilos ang gobyerno na matugunan ang kakulangan sa mabuting hanapbuhay para hindi na kailangan pa lumabas ng bansa ang mga Pilipino.

Bakit panawagan ito ng Migrante Ontario, [dahil] sa pamaraan ng labor export policy LEP hindi ito nakakatulong sa taumbayan dahil dito nagki-create ng mga tinatawag na family separation. Dahil sa pag-alis ng mga magulang napapabayaan ang ating mga anak naiiwan sa ating mga kamag-anak. At 'yong iba ay hindi natutugunan ang pangangailangan ng mga anak dahil nga hindi nabibigay ng mga magulang [na] nasa labas ng bansa, giit ni Edades.

Nag-umpisang magtrabaho sa edad na 16-anyos si Bayani Edades. Siya ay nagtatrabaho ngayon bilang factory worker. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Sa parehong ulat ng Philippine Statistics Authority PSA naitala na ang perang ipinadala ng mga Overseas Filipino Worker OFW sa mga panahong ito, Abril hanggang Setyembre 2020, umabot sa 134.77 bilyon Philippine peso. Kasama rito ang cash na naipadala (113 bilyon PHP), cash na dinala pauwi (18.9 bilyon PHP), at in kind (2.7 bilyon PHP) batay sa ulat. Kung ikukumpara ay mas mababa ito sa remittance noong 2019 na nagkakahalaga ng 157 bilyon PHP.

Kahit sa gitna ng pandemya patuloy na nakakatulong sa Pilipinas ang perang ipinadala ng mga Pilipino na nagtatrabaho abroad na malayo sa pamilya. Kabayaran naman umano rito ang hindi masukat na pinsala sa pamilyang nagkawatak-watak.

Matagal na po na panawagan na magkaroon ng trabaho sa Pilipinas na may sapat na sahod at benepisyo at magandang kondisyon sa trabaho. At hanggang ngayon po ay walang mga ganon na kondisyon na trabaho sa Pilipinas kaya marami pong mga Pilipino na napupuwersa na maghanap ng trabaho sa ibang bansa, giit ni Waynes. Ibig sabihin po namin dito na itulak na magkaroon ng national industrialization. Magkakaroon ng mga trabaho sa Pilipinas. Focus na magkaroon ng sapat na trabaho sa Pilipinas, benepisyo, magandang working conditions. Hindi po 'yung focus na ipadala ang mga Pilipino sa ibang bansa na parang commodity lang.

Bukod dito isinusulong din ng grupo ang iba pang isyu sa benepisyo, kompensasyon at kaligtasan sa trabaho ng mga manggagawa sa sektor ng manufacturing at health care sa Canada.

Sinikap ng Radio Canada International na kontakin at kunan ng pahayag ang tanggapan ng Philippine Overseas Labor Office Toronto, pero hindi pa sila tumutugon hanggang sa oras ng paglathala ng report.

Dalawang oras na nagprotesta ang grupo ng manggagawa at ibang organisasyon na pinangunahan ng Migrante Ontario. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang ginawang protesta ay ginanap kasabay ng pagdiriwang ng International Workers' Day.

Samantala, may panawagan si Edades sa susunod na uupong pangulo ng Pilipinas at sa mga mahahalal na opisyales ng bansa.