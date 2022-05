Canada nagdagdag ng 15,000 na trabaho ngayong Abril, tinulak ang jobless rate sa 5.2%

Inaasahan ng mga ekonomista na humigit-kumulang 40,000 ang madadagdag na trabaho, at bagama’t mas mababa ito sa naturang na bilang, ang datos na inilabas ng Statistics Canada ngayong Biyernes ay sapat na upang itulak ang jobless rate pababa sa bagong record low na 5.2 porsyento.

Ang jobless rate noong Marso ay umabot sa pinakamababang lebel na naitala mula 1976, sa 5.3 porsyento.

Ang karamihan sa mga probinsya ay nagdagdag ng trabaho, habang ang pangunahing factor na humatak sa nasyonal na bilang pababa ay ang nawala na 27,000 na trabaho sa Quebec.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang chart na nagpapakita ng jobless rate sa Canada. Litrato: CBC / Pete Evans

Habang ang kabuuang bilang ng trabaho ay tumaas overall, ang full- at part-time na trabaho ay nagtungo sa magkasalungat na direksyon, ang ekonomiya ay nawalan ng 32,000 na full-time jobs at napalitan naman ng 47,000 na part-time.

Sinabi ni Stephen Brown, isang ekonomista sa Capital Economics, na ang numero ay tiyak na mas mahina kaysa inaasahan, ngunit ang kahinaan na iyon ay maaaring naging sanhi ng panandaliang factors na naglaho na rin.

Ang unseasonably cold start sa spring sa buong bansa ay maaaring nakatulong na ipaliwanag kung bakit ang construction at retail trade employment ay humina, habang iniulat ng StatsCan na ang pagbaba sa oras na trinabaho ang resulta ng ispaik sa mga kaso ng coronavirus, sanhi ng halos isa sa 10 manggagawa na lumiban sa trabaho, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.