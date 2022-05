[Ulat] Mga kandidatang may lahing Pinay sa MUC’22 alay sa kanilang lola ang kompetisyon

Nalalapit na ang gaganaping coronation night ng Miss Universe Canada 2022 (bagong window) sa darating na Mayo 14. Kaya puspusan na ang paghahanda ni Jacqueline Juntilla Marsh sa kompetisyon.

Nagpunta sa Pilipinas si Jacqueline para magsanay sa tulong ng kilalang beauty queen trainor na si Anjo Santos. Iyon ay nakakamangha. Maiksi lang ang panahon na nagsasanay ako sa kanya pero nakatulong ito ng malaki. Sana alam ko noong sumali ako sa ibang pageants noon kung gaano ka-komplikado ang pagrampa.

Si Jacqueline Marsh, 27, ay lumaki sa siyudad ng Thunder Bay sa Ontario. Siya rin ay nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing sa Lakehead University. Ngayon, full-time na nagtatrabaho si Marsh bilang registered nurse sa Thunder Bay Regional Health Sciences Center.

Kasama si Jacqueline sa 57 na kandidata sa kompetisyon ngayong taon.

Si Jacqueline Marsh ang kumatawan sa Canada sa Miss Earth 2017 na ginanap noon sa Pilipinas. Litrato: Jacqueline Marsh

Hindi na bago kay Jacqueline ang sumabak sa beauty pageant.

Masaya niyang ibinahagi sa panayam ng CBC/Radio Canada International ang karanasan bilang isang beauty queen. Nagawa niya umano na isulong ang kaniyang adbokasiya sa kalikasan at kalusugan sa mas malawak na paraan dahil dito.

Sa una niyang pagsali sa beauty pageant ay naiuwi niya ang korona bilang Miss Thunder Bay noong 2012.

Ang 18-anyos na Jacgueline na nanalo sa kanyang unang korona ay walang muwang. Siya ay kailangan pa na gumaling bilang isang tao at lawakan ang karanasan. Nagpasalamat ako at naghintay pa ako ng medyo mas matagal. Ako ngayon ay 27 na at sa pagsabak ko para sa titulong ito may sapat na akong karanasan sa buhay dahil kailangan ko ito para higit na mas handa na makipagsabayan sa mataas na lebel.

Kinoronahan bilang Miss Thunder Bay si Jacqueline Marsh noong 2012 sa edad na 18. Litrato: Jacqueline Marsh

Sinagot ni Jacqueline ang ilan sa katanungan na naitanong sa ginanap na Miss Universe Philippines 2022 kamakailan.

Tanong: Ano ang pinakamalaki na insecurity mo at paano mo ito hinarap?

Jacqueline: Ang pinakamalaki ko na insecurity ay ang hindi ako nakapag-travel sa maraming lugar gaya ng ibang kababaihan na nakapag-compete at bumiyahe sa ibang panig ng mundo. Sa nakalipas na anim na taon, ako ay nagtatrabaho full-time bilang nurse, kaya naisip ko sana sa hinaharap, sa pamamagitan ng pageants at mga oportunidad, magawa kong mas makabiyahe at matuto pa sa ibang kultura at mas matuto pa sa ibang mga lengguwahe at iba pa. Inaasahan ko ito sa hinaharap.

Tanong: Ano ang iyong pinakakinatatakutan at paano mo ito nalampasan?

Jacqueline: Ang aking pinakakinatatakutan ay ang hindi tuwiran na maunawaan. Para sa akin, napakahalaga ng komunikasyon at ang salita na ating ginagamit para ipaabot ang mensahe. Kaya sinusubukan ko na maging tumpak sa aking sasabihin kapag ako ay nakikipag-usap sa ibang tao at kasama na sa pageant. Kaya palagay ko ang ma-misunderstood ang aking pinakakinatatakutan. At naniniwala ako na kapag gumamit tayo ng nararapat na salita, tayo ay maiintindihan.

Si Jacqueline Marsh, kaliwa, kasama ang kanyang ama na si Patrick at Teresita Juntilla Marsh, ang kanyang ina, noong sumabak siya sa Miss Earth 2017. Litrato: Jacqueline Marsh

Marunong magsayaw ng Tinikling si Jacqueline na para sa kanya ay ang pinakanakakaaliw na sayaw na Pilipino. Merong Filipino Canadian Association sa Thunder Bay, kaya natutunan ko ang mga tradisyunal na sayaw mula noong ako ay anim na taong gulang pa. At saka bago mag-COVID, nagtuturo ako sa mga bata sa aming komunidad paano sayawin ang Tinikling, ani Jacqueline.

Ang kanyang ina na si Teresita ay tubong Ormoc City sa Leyte.

Hindi naman makakalimutan ni Jacqueline ang mga paalala noon ng kanyang Lola Tasing na malaki umano ang impluwensiya sa kaniyang buhay. ”Tuwing lumalabas kami na magkasama, siya ay laging masayahin, laging nakatawa, at palaging positibo ang asal. At kahit sa kahirapan, ang lagi niyang advice sa akin ay magpatuloy lang. At sabi niya, 'Ang Diyos ay hindi magbibigay sa 'yo ng ganitong oportunidad kung hindi ka niya binigyan ng lakas para malampasan ito.' Kaya marami sa aking alaala ang natatandaan ko at lagi ko itong naiisip."

Pumanaw ang Lola Tasing ni Jacqueline noong 2017.

Kung lumaki sa Canada si Jacqueline, anak ng purong Pilipino na magulang naman at lumaki sa Maynila ang kandidata din ng Miss Universe Canada 2022 MUC2022 na si Kaila Enriquez, 23-anyos.

Si Kaila ay ipinanganak at lumaki sa Pilipinas hanggang sa edad na 16-anyos.

Ang pagsali sa Miss Universe Canada 2022 ang unang seryosong pageant umano na sinalihan ni Kaila Enriquez. Litrato: Kaila Enriquez

"Ang totoo nakakaba din talaga pero mas excited kasi ito ang pangarap ko kahit noong bata pa ako. Hindi ko lang sinasabi sa kahit kanino baka sabihin 'Bakit pangarap mo 'yun hindi ka naman kagandahan. Hindi ka naman matangkad. HIndi ka naman matalino.' Pero pangarap ko talaga ito. Sinubaybayan ko ang lahat ng Miss Universe noong nasa Pilipinas ako. Pero ngayon ito na 'yong pangarap ko," ani Kaila.

Nagtapos sa Seneca College sa diploma program na Flight Services - Operations and Cabin Management si Kaila.

Nagtatrabaho siya bilang flight attendant sa isang airline company na bumibiyahe sa Estados Unidos at sa mga regional na ruta sa Canada.

Bata pa at kinahiligan na umano ni Kaila ang paglahok sa mga beauty pageant sa kanilang eskwelahan sa elementarya at high school. Litrato: Kaila Enriquez

Ayon kay Kaila, ninais niyang makasali sa Binibining Antipolo sa Pilipinas noon pero hindi natanggap dahil siya ay katorse anyos pa lamang.

Nag-migrate sa Canada si Kaila kasama ang kanyang ama at kapatid para samahan ang kanyang ina noong 2015.

Kaliwa pakanan: Ama na si Kevin, Kaila, ina na si Rosalie at ang kanyang nakababatang kapatid. Litrato: Kaila Enriquez

Ipinagmamalaki ni Kaila ang kanyang ina na isang caregiver.

Lumaki noon sa pag-aalaga ng kanyang Lola Teresita si Kaila dahil matagal silang nawalay sa kaniyang ina na nangibang bansa noon sa Hong Kong hanggang sa nagpunta sa Canada.

Pumanaw ang Lola Teresita ni Kaila noong Marso 2016. Mabigat sa kaniyang kalooban ang hindi makauwi noon dahil ito ang mga buwan na laganap ang kaso ng COVID-19. Sobra ang pain at ikinalungkot ko talaga ang nangyari. Kasi parang hindi ko pa nabigay ang gusto ko ibigay kasi siya ang nag-alaga sa amin ng napakahabang panahon noong nagtatrabaho pa ang mama ko sa Hong Kong. Dahil doon naghanap ako ng paraan para makabawi at sabi ko dahil bahagi din ako ng ICFI na tumutulong din sa mga seniors para kayanin ang pangungulila, ani Kaila.

Lumaki si Kaila sa pag-aaruga ng kanyang Lola Teresita dahilan ng pagiging malapit nila sa isa't-isa. Litrato: Kaila Enriquez

Abala ngayon sa pagsasanay si Kaila para maibigay na buo ang sarili sa kompetisyon. Araw-araw sinusubukan ko pagkasyahin ang aking oras. 'Yung araw ko na magawa ko ang practice sa Q and A, sa paglalakad. Makapag-work out ako. Sinusulat ko 'yung mga kinakain ko para ma-achieve ko 'yung body ko. At bilang Kristiyano, I am proud na sa pagdadasal ito ay nakatulong sa akin mentally, sabi ni Kaila.

Tanong: Ano ang pinakamalaking insecurity mo at paano mo hinarap?

Kaila: Ang aking pinaka-insecurity ay 'yung katawan ko talaga. I feel like I am not skinny enough. I am not sexy enough to be called a Miss Universe, even to compete with these girls. Pero kahit ganon ang insecurity ko noon, ginawa ko 'yong magagawa ko. I work out. I eat healthier food. Pero para sa akin, ang higit sa lahat, kailangan mo maging confident at tanggapin ang iyong sarili. Every time I look [at] myself in the mirror, I no longer see that fat girl that I thought I was. I see my grandma. I see beauty. I see a beautiful woman. I finally see what my mother sees in me. Ganun ko na-overcome ang insecurity ko.

Tanong: Ano ang iyong pinakakinatatakutan at paano mo ito nalampasan?

Kaila: My greatest fear is to really lost [sic] a loved one. When I lost my grandmother, like I said, I was lost. Sobrang sakit. But to think about it, it is actually the reason why I'm here today. I used that as my strength to compete in the Miss Universe Canada to live my wildest dream. And I hope this ... me competing at Miss Universe Canada will inspire other people to also find their ways to get out the pain of losing someone.

Naging malaman ang sagot nina Jacqueline at Kaila kung para kanino ang kanilang pagsabak sa Miss Universe Canada 2022. (bagong window)

Kapwa malaking bahagi umano sa kanilang pagsabak sa kompetisyon ang kanilang mga yumaong lola.

"Bakit ko ginagawa lahat na pagpapahirap para roon ay para maibahagi ko ang values, knowledge at higit sa lahat ang pag-ibig na binigay sa akin ng lola [Teresita] ko. Kasi rin gusto [ko] itaas ang awareness tungkol sa mental at physical health ng matatanda dahil isa sila sa nakakalimutan dahil iba nga ang culture dito 'di ba. Guso ko na magkaroon talaga ng time sa mga elders na mapansin sila. Mabigyan sila ng halaga. Mapasaya sila,” sabi ni Kaila.

Sabi naman ni Jacqueline, “Ang kompetisyon na ito at ang experience ay para kay mama. Ito ay para kay Lola [Tasing]. Umaasa ako na magawa ko na lahat sila ay proud at dadalhin ko ang lahat ng natutunan ko, ang bawat naranasan ko, lahat ng projects na nagawa ko sa Pilipinas ay maihain ko sa mesa, gawin ang abot na makakaya, at higit sa lahat hayaan na ang Diyos ang bahala. Ibig kong sabihin, magagawa ko lang ang pwede kong gawin. At kung ito ay para sa akin, magiging akin ito."

Patuloy ngayon ang botohan sa People’s Choice Award sa Miss Canada 2022 MUC2022 (bagong window) candidates. Libre ang unang pagboto at maaaring suportahan ang sino man sa mga kandidata online.

Itinakda ang preliminary competition sa Mayo 12, araw ng Huwebes. Dito pipiliin ang makakapasok sa Top 20 kung saan manggagaling ang makokoronahang Miss Canada 2022 sa pageant night sa Mayo 14. Mag-uumpisa ang coronation night sa ganap na alas-otso ng gabi, araw ng Sabado.