Ipagdiwang ang Asian Heritage Month

Event

Idiskubre ang virtual event na Asian Heritage Month 2022: Celebrating Innovation and Perseverance (bagong window) ng Canada School of Public Service tampok ang mga karanasan ng public servants na may lahing Asyano at ang kanilang mga gawain laban sa diskriminasyon.

Ang live panel discussion ay magkakaroon ng Q&A session at mga interpreter sa parehong opisyal na wika ng Canada (Ingles at Pranses).

Petsa at oras: Mayo 6, 2022 | 12:30 p.m. hanggang 2:00 p.m. CT

Registration deadline: Mayo 6, 2022 | 9:00 a.m. CT

Alamin ang iba pang impormasyon at registration details DITO (bagong window).

Ang Hip Hop X Comedy Show (bagong window) na ipipresenta ng Asian Heritage Society of Manitoba (bagong window) ay may Live DJ sets, Comedy, Hip Hip Performances, at Snacks.

Petsa at oras: Mayo 6, 2022 | 6:30 p.m. hanggang 11:00 p.m.

Lokasyon: ​​Yewtopia Winnipeg, 87 King St.

Tingnan ang mga detalye ng event DITO (bagong window).

Ang Mood Disorders Association of Manitoba (bagong window) (MDAM) ay maghahandog ng isang Asian Healing Circle para sa sinumang nag-a-identify bilang Asyano at naghahanap ng ligtas na espasyo upang pag-usapan ang kanilang mental health, pagkakakilanlan, kultura at iba pa.

Petsa at oras: Mayo 8, 15, 22, 29, 2022 | 2:00 p.m. hanggang 3:00 p.m. CT

Lokasyon: ​​Virtual

I-access ang Zoom support group sa pamamagitan ng kanilang website DITO (bagong window).

Itatampok si Mood Disorders Association of Manitoba (bagong window)'s (MDAM) Youth Program Coordinator Dana Lance sa isang panel discussion kasama ang iba pang Asyanong kabataan para pag-usapan ang kanilang journey sa professional career development bilang Asyano sa Asian Heritage Society 2022 Professional Panels (bagong window).

Petsa at oras: Mayo 12, 2022 | 10:00 a.m. hanggang 11:00 a.m. CT

Lokasyon: ​​Virtual

MAG-REGISTER DITO (bagong window).

Magho-host ang Asian Heritage Society of Manitoba (bagong window) ng Asian Heritage Rural Manitoba Showcase na may mga kultural na pagtatanghal ng mga lokal na grupo.

Petsa at oras: Mayo 12, 2022 | 6:00 p.m. hanggang 9:00 p.m.

Lokasyon: ​​Quarry Park, Stonewall

Tingnan ang mga detalye ng event DITO (bagong window).

Ang FascinAsian Film Festival (bagong window) ay hina-highlight ang lokal, nasyonal, at internasyonal na mga Asyanong aktor, mga filmmaker, at content creators para ipagdiwang ang Asian perspectives, kultura at pagkakakilanlan.

Mga petsa: Mayo 12 hanggang Mayo 15, 2022

Lokasyon: Winnipeg Cinematheque, 100 Arthur St.

Tingnan ang in-person at virtual programming DITO (bagong window).

Itinatampok ng On The Move: National Asian Heritage Celebration (bagong window) ang mga Asyanong artists mula sa iba’t-ibang probinsya, kasama ang isang discussion period matapos ang mga pagtatanghal na pangangasiwaan ng founder, si Dr. Art Miki at Jié Yang, board member ng Asian Heritage Society of Manitoba (bagong window).

Petsa at oras: Mayo 28, 2022 | 7:00 p.m. CT

Lokasyon: Virtual

MAG-REGISTER DITO (bagong window).

Magho-host din ang Asian Heritage Society of Manitoba (bagong window) ng Asian Canadian Showcase sa Winnipeg.

Petsa at oras: Mayo 29, 2022 | 12:00 p.m. to 4:00 p.m.

Lokasyon: The Cube (Old Market Square)

Tingnan ang mga detalye ng event DITO (bagong window).

Ang Asian Heritage Society of Manitoba (bagong window) ay naghahanap ng mga submission para sa kanilang Asian Heritage Month 204 K-pop Dance Competition (bagong window).

Ang deadline ng pag-a-apply ay Abril 30, 2022.

Petsa at oras: Mayo 29, 2022 | 4:00 p.m. hanggang 6:00 p.m.

Lokasyon: The Cube (Old Market Square)

Alamin ang iba pang event at prize details DITO (bagong window).

Magho-host ang Mood Disorders Association of Manitoba (bagong window) (MDAM) ng isang Instagram live event kasama ang pinakahuling recipient ng distinguished service award for outstanding women ng 2022 Asian Women of Winnipeg, si Dr. Anju Bajaj.

Petsa at oras: (To be determined)

Lokasyon: Virtual

Mas maraming event details ang ipo-post sa kanilang website DITO (bagong window).

Mula sa Asian Youth Perspectives Panel noong nakaraang taon, ang Mood Disorders Association of Manitoba (bagong window) (MDAM) ay magsasagawa muli ng isang panel na nakapokus sa Asian mental health, stigma, at kabataan. Ang executive director ng MDAM na si Rita Chahal ang magmo-moderate ng event.

Petsa at oras: (To be determined)

Lokasyon: Virtual

Mas maraming detalye ang ipo-post sa kanilang website DITO (bagong window).

Matuto

Ang Asian Heritage Society of Manitoba (bagong window) ay nagdedebelop ng isang teacher’s kit tungkol sa Asian heritage at kasaysayan ng Asian Heritage Month. Ang isa sa mga component ng kit ay serye ng mga presentasyon ng mga batang propesyonal na Asyano mula sa iba’t-ibang industriya.

Mga guro, kung nais niyong makilahok ang inyong mga estudyante sa virtual session o magkaroon ng access sa recorded sessions, paki-fill out ang Asian Heritage Society of Manitoba (bagong window) mula RITO (bagong window).

Magbasa

Itinatampok ng Winnipeg Public Library's (bagong window)Asian Heritage Info Guide (bagong window) ang recommended reading list ng mga Asyanong manunulat, general histories at timelines, espisipikong historical events, biographies, discussions at stories tungkol sa karanasan ng mga Asyanong tao sa Canada.

Ang McNally Robinson Booksellers (bagong window) ay nagbigay ng isang reading list para sa Asian Heritage Month.

Para sa matatanda:

Fiction

Poetry

Memoir

Para sa mga bata:

Picture books

Big Bath House (bagong window) ni Kyo Maclear (9780593181959)

Middle grade

Young Adult

A Magic Steeped in Poison (bagong window) ni Judy L. Lin (9781250767080)

Manood

CBC Gem

Ipagdiwang ang Asian Heritage Month ngayong Mayo kasama ang koleksyon ng mga dokumentaryo, pelikula at palabas ng CBC Gem na binibigyang parangal ang mayamang kultura ng Asian Canadians. TINGNAN ANG KOLEKSYON (bagong window).

Ang Asian Heritage Society of Manitoba (bagong window) ay nagbigay ng listahan ng educational Asian History Month videos.

Itinatampok ng National Film Board (bagong window) ang mga proyekto ng Asian Canadians, tulad ng nasa listahan sa ibaba.

Makinig

CBC Listen

Pakinggan ang inyong mga paboritong Asian artists sa Ingles at mga wikang Asyano sa playlists ng CBC Listen.

I-explore ang CBC Listen series na may Asian-identifying hosts at subjects.

Isang artikulo ng CBC Communications na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.