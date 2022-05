Manitoba magkakaroon ng pinakamababang minimum wage sa Canada sa Oktubre

Ike-claim ng probinsya ang titulo na ito sa Oktubre, matapos ianunsyo ni Saskatchewan Premier Scott Moe noong Martes na ang kanyang probinsya ay ibu-boost ang minimum wage — na sa ngayon ay pinakamababa sa bansa — mula $11.81 kada oras patungong $13 kada oras ngayong taglagas.

Ito ay parte ng plano ng Saskatchewan Party government ni Moe na unti-unting dalhin ang mga manggagawa sa probinsya sa minimum wage na $15 kada oras pagsapit ng Oktubre 2024.

Dati itinali ng Saskatchewan ang kanilang minimum wage increases sa isang formula na batay sa inflation rate. Ang probinsya ay pansamantalang lumihis sa formula na iyon para pabilisin ang pagtaas ng minimum wage.

Ang Manitoba ay sumusunod sa sarili nitong formula, na informed ng pagtaas ng cost of living. Bilang resulta, itataas ng probinsya ang kanilang minimum wage sa Oktubre mula $11.95 kada oras patungong $12.35 — isang 40-cent increase, ngunit mananatili pa rin ang Manitoba na may pinakamababang sahod sa Canada.

Nakakahiya iyon, ani Manitoba Federation of Labour president Kevin Rebeck sa isang pahayag.

Si Kevin Rebeck, presidente ng Manitoba Federation of Labour. Litrato: CBC / Lyzaville Sale

At kung si Premier Heather Stefanson ay nag-aalala tungkol sa hirap na nararanasan ng mga manggagawa na mababa ang sahod, mahihiya rin siya.

Ang minimum wage ng New Brunswick ay dead last sa Canada, hanggang inanunsyo ng probinsya ang plano noong huling bahagi ng 2021 na taasan ang sahod na tinawag ng labour minister na “talagang nakakahiya.” (bagong window) Tinaasan ng probinsya ang sahod ng $1 noong Abril ngayong taon, na naging $12.75, at plano ng New Brunswick N.B. na dagdagan pa ito ng $1 kada oras pagsapit ng Oktubre.

Inakusahan ni Rebeck ang gobyerno ng Manitoba na iniwanan ang libo-libong minimum wage earners sa kahirapan, habang ang mga pamilya ay nakikipagbuno sa tumataas na halaga ng lahat ng bagay mula pagkain hanggang gasolina.

Matinding tinamaan ang low-wage workers ng tumataas na costs, aniya.

Deserve ng mga manggagawa sa Manitoba ang mas maayos na sahod kaysa sa wage na dead last sa bansa, aniya, nanawagan siya sa probinsya na gumawa ng agarang hakbang upang gawin ang minimum wage ng Manitoba na isang living wage.

Dati nang nanawagan si New Democratic Party NDP Leader Wab Kinew sa Progressive Conservative government na magpakilala ng isang living wage.

Nagtatrabaho nang husto ang mga taga-Manitoba para sa kanilang mga pamilya at para itaguyod ang ekonomiya — deserve nila ang hindi mapunta sa pinakahuling puwesto, aniya.

Walang sinuman na nagtatrabaho ng full time ang dapat mabuhay sa kahirapan. Kailangan bayaran ng Progressive Conservatives PCs ang Manitobans ng living wage at tulungan ang mga pamilya na umusad.

Sa question period noong nakaraang buwan, sinabi ni Labour Minister Reg Helwer na inalis ng Manitoba ang pulitika sa minimum wage increases sa pamamagitan ng pagre-rely sa isang predetermined formula.

Inakusahan niya ang dating mga gobyerno ng New Democratic Party NDP na dalawang beses itinaas ang minimum wage bago ang eleksyon para makakuha ng political points.

Ang pag-index ng minimum wage sa inflation ay nagbibigay ng cost predictability para sa mga employer at tinitiyak na ang purchasing power ng wage ay nami-maintain, sulat ng tagapagsalita ni Helwer sa isang email noong Martes.

Regular na kumukonsulta ang probinsya sa employer at employee groups at mga asosasyon tungkol sa pasahod, ayon sa tagapagsalita, at mino-monitor ang minimum wage levels sa buong bansa para tiyakin na ang minimum wage ng Manitoba ay akma at sapat.

Isang artikulo ni Ian Froese (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.