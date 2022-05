Gobyerno ng Alberta inilunsad ang kanilang unang public artificial intelligence lab

Ang GovLab.ai ay isang bagong partnership na pagsasamahin ang staff ng gobyerno, post-secondary students at machine learning experts mula sa AltaML, isang Edmonton software company na espesyalista sa applied artificial intelligence.

Kapag fully operational na ang lab ngayong tag-init, mag-o-operate ito sa isang cohort basis, na may bagong grupo ng mga empleyado ng gobyerno, mga intern at eksperto sa AI na magdadaan sa proseso kada apat na buwan. Isang pilot cohort ng lab ang magsisimula ngayong linggo.

Ang halimbawa ng trabaho na maaaring gawin sa lab ay isang proyekto ng AltaML na gumagamit ng datos upang i-predict ang wildfires, sinabi ni company co-founder Nicole Janssen sa Edmonton AM (bagong window) ng CBC noong Miyerkules.

Ang kakayahan na i-predict kung saan may tsansa na magaganap ang wildfires ay ginagawa bawat araw, para ang mga crew at equipment ay mailagay ng tama … tila makakatipid tayo ng milyon-milyong dolyares ngayong fire season, sa pamamagitan ng paglipat ng resources sa tamang lugar, aniya.

Ipinagmamalaki ng Edmonton ang University of Alberta, isang 20 taong gulang na Amii machine-learning institute, at ang Google DeepMind, na nagbukas ng opisina sa Edmonton noong 2017.

Ngunit ang pagpapanatili ng talento ay naging hamon, 80 porsyento ng U of A computing science graduates ay pinipili na umalis sa probinsya, ani Janssen.

Sinabi niya na ang government lab ay tutulong na i-expose ang Alberta students sa potential career sa public sector. Kahit hindi ikinokonsidera ng mga estudyante ang isang career option, ang real-world experience ay makakatulong pa rin, dagdag niya.

Sa ganitong paraan makikita nila what's out there, makikita nila ang mga oportunidad at hopefully mananatili sila rito, aniya.

Ayon sa anunsyo ng gobyerno na ipinahayag ni Service Alberta Minister Nate Glubish noong Martes, ang probinsya ay mag-i-invest ng $3.4 milyon kada taon sa lab.

Tinataya ng AltaML na ang AI ay magbibigay ng humigit-kumulang $100 milyon na benepisyo para sa Alberta sa susunod na limang taon.

Makikinabang ang lahat ng tech ecosystem sa buong Alberta sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming tao na tatrabahuhin sa espasyo na ito ang real world problems at magdedebelop ng real world solutions gamit ang teknolohiya, ani Glubish noong Martes.

Sinabi niya na ang layunin ng lab ay tulungan ang public sector workers na magpokus sa mas mataas na mga prayoridad, habang ang AI ay gagamit ng datos para matanggal ang redundancies.

Sinabi ni Glubish na kapag naging matagumpay ang lab, ang probinsya ay maaaring ikonsidera na i-commercialize ang kanilang trabaho.

Nang tanungin ukol sa mga alalahanin na ang AI ay maaaring palitan ang mga tao sa trabaho, sinabi ni Janssen na hindi ito ang napapansin niya sa kanilang trabaho sa ngayon.

Ang ginawa nito, aniya, tinanggal ang uncertainty o ang mga bagay na hindi nagre-require ng highest brainpower at inalis ito off the table para ang mga indibidwal ay makapokus sa mga bagay na talagang may aktwal na impact.

Isang artikulo ni Kashmala Fida Mohatarem (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.