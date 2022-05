Canada binago ang temporary foreign worker program para tugunan ang labour shortage

Para sa pinuno ng isang unyon sa Alberta, ito ay isang nakakagulat na pagbabago.

Sa tingin ko hindi nito malulutas ang problema sa labour shortages, na sasabihin kong hindi talaga nag-e-exist, ani Thomas Hesse sa isang interbyu sa Calgary Eyeopener noong nakaraang linggo (bagong window). Siya ang presidente ng United Food and Commercial Workers Local 401, na kumakatawan sa 32,000 na manggagawa sa mga pangunahing meat-processing facilities sa timog Alberta.

Ang ginagawa pa rin nito ay binibigyan ang employer ng isang complicit at malleable workforce, aniya.

Mga 100,000 temporary foreign workers ang dumadating sa Canada kada taon sa ilalim ng programa na pinahihintulutan ang mga employer na i-hire sila kung walang Canadian o permanent resident na available.

Sa release, binigyang-diin ng pederal na gobyerno ang makasaysayang job vacancy rate noong huling bahagi ng 2021, na may 130,070 vacancies sa accommodation at food services sector.

Sinabi nito na ang mga pagbabago sa programa ay titiyakin na kayang sagutin ang kasalukuyang demand.

Sinabi ni Marie-France MacKinnon, senior vice-president ng public affairs at communications sa Canadian Meat Council, na ang pagbabago ay isang malaking bagay para sa meat processors.

Mahirap, aniya patungkol sa pandemya sa isang interbyu sa Calgary Eyeopener (bagong window) noong Lunes.

Ang cap na ito, talagang kina-cap ang aming processing capacity. Kaya ang anunsyo na ito ay talagang makakatulong na i-stabilize ang ating food supply chain sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa amin na mag-hire ng mga manggagawa na kailangan namin.

Mga alalahanin ukol sa vulnerable workforce

Sa meat-processing plants na sakop ng kanyang unyon, sinabi ni Hesse na hindi siya nakakakita ng anumang labour shortage.

Ang temporary foreign workers ay madalas na nahaharap sa language barriers, hindi rin nila alam ang kanilang mga karapatan at natatakot sila na magsalita, ani Hesse, kaya ang aksyon para taasan ang bilang ng temporary foreign workers ay ginagawa ring mas vulnerable ang workforce.

Sumailalim sa matinding pagsisiyasat ang temporary foreign worker TFW sa panahon ng pandemya, iniulat ni Auditor General Karen Hogan ng Canada noong Disyembre na ang pederal na gobyerno ay hindi sapat ang ginawa upang tiyakin na ang mga manggagawa ay protektado (bagong window).

Ang isa sa pinakamalaking COVID outbreaks sa North America ay naganap sa Cargill meat-packing plant sa timog Alberta, kung saan daan-daang kaso ang naiulat at dalawang empleyado ang namatay.

Ang Cargill beef plant malapit sa High River, Alta., noong Abril 2020 (archives). Litrato: (Jeff McIntosh/The Canadian Press)

Kung sila ay nagrereklamo na hindi sila makaakit ng mga manggagawa, ito ay dahil sa pagtrato nila sa sarili nilang mga manggagawa, ani Hesse.

Kaya nilang lutasin ang sariling stigma sa pamamagitan ng mas mabuting pagtrato sa mga tao at pasahurin sila ng tapat na suweldo para sa napakahirap na trabaho na ginagawa sa planta.

Mas pinahusay ng mga planta tulad ng Cargill ang kanilang safety measures mula noong mga araw na iyon, ani MacKinnon.

Sinabi rin niya na ang pandemya, at ang mahabang oras na tinatrabaho ng meat-processing employees, ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan ng indsutriya ang mas maraming manggagawa.

Ang labour shortage ay isang bagay, ngunit ang ating labour workforce ay pagod na pagod na rin, aniya.

Ang mga manggagawa sa karamihan ng mga planta ay may unyon, binigyang-diin ni MacKinnon, at ang kanilang sahod ay inaaprubahan ng United Food and Commercial Workers Canada.

Ang mga manggagawa na dadating ay tatratuhin na pareho ng mga Canadian, ang mga taga-Alberta ay magtatrabaho kasama nila.

Hindi sumagit ang JBS Foods Canada sa mga tanong ng CBC News tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng temporary foreign worker TFW program. Tumanggi ang Cargill na magkomento.

Sa kanilang pahayag, sinabi ng pederal na gobyerno na patuloy nitong imo-monitor ang programa at titiyakin na ang mga manggagawa ay tinatrato ng patas.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Nathan Godfrey