Kampanya sa halalan sa Ontario nagsimula habang tumalon ang mga lider sa campaign trail

Sinimulan ni Progressive Conservative Leader Doug Ford ang kanyang kampanya sa Brampton, kung saan inaasahan siyang gagawa ng anunsyo.

Ang kanyang partido ang nangunguna sa polls at ipinapahiwatig nito na makakabuo na naman sila ng isa pang major government, matapos tumaas at bumaba ang approval ratings ni Ford sa panahon ng pandemya.

Ang New Democratic Party NDP at Liberal ay kapwa pumoposisyon bilang partido na makakatalo kay Ford, ang New Democratic Party NDP ay mayroong mas maraming incumbent at mas maraming pondo, at ang mga Liberal ay kumukuha ng lakas sa kanilang kasaysayan ng mga tagumpay sa halalan.

Sinimulan ni New Democratic Party NDP Leader Andrea Horwath ang kanyang araw sa lehislatura at plano nito na huminto sa tatlong ridings na hawak ng Tories (Conservatives), kasama ang Pickering Uxbridge, kung saan ang incumbent ay si Peter Bethlenfalvy, na nagsilbing finance minister, at Scarborough Centre, kung saan ang Tory backbencher ay hindi na muling tatakbo.

Nang magsalita sa labas ng Queen’s Park bago mangampanya, inulit ni Horwath ang kanyang mensahe na ang New Democratic Party NDP lang ang tanging option ng mga botante na hindi masaya sa panunungkulan ni Ford.

Sa ngayon kami ang best shot para mapalitan si Doug Ford, aniya. Ito ay isang napakahalagang kampanya, marami ang nakataya rito.

Sinabi ni Horwath na sa pagtatapos ng araw ang New Democratic Party NDP ay magkakaroon ng mga nominadong kandidato sa lahat ng 124 ridings. Ang partido ay may 40 seats sa huling provincial parliament, at nanalo o pumapangalawa sa 100 ridings sa buong Ontario noong 2018 na halalan.

Sa kanyang pangatlong eleksyon bilang New Democratic Party NDP leader, si Horwath ay nangangampanya sa dalawang fronts habang ang kanyang partido ay nagnanais na bumuo ng gobyerno. Sinusubukan niyang iposisyon ang kanyang sarili bilang tanging alternatibo kay Ford, habang kinukumbinse ang mga botante na lumayo mula sa Liberal sa tinatawag na progressive primary.

Hindi makapaniwala ang mga tao na ang anumang gobyerno ay kailangan harapin ang mga prayoridad nila, ayusin ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanila, dahil hindi nila ito nakita sa Liberal, at lalong hindi nila ito nakita kay Doug Ford sa nakalipas na apat na taon, sinabi niya sa mga reporter.

Pero kaya namin itong gawin.

Ang kasalukuyang polls ay ipinapahiwatig na ang Liberal ay nangunguna kaysa New Democratic Party NDP , ngunit ang dalawang partido ay nahuhuli sa Progressive Conservative PC s (bagong window).

Sinimulan din ni Liberal Leader Steven Del Duca ang kanyang araw sa Progressive Conservative PC riding ng Etobicoke Centre, na kasalukuyang hawak ni Kinga Surma, na nagsilbing infrastructure minister sa gobyerno ni Ford.

Inulit muli ni Del Duca ang kanyang pangako na kanselahin ang kontrobersyal na Highway 413 project at imbes ay mag-invest ng $10 bilyon para magtayo ng 200 na bagong public schools at i-repair at i-upgrade ang 4,500 na iba pa. Ang $10 bilyon ay dagdag pa sa $14 bilyon na capital grants na itinabi para sa mga eskuwelahan sa capital spending plan ng probinsya.

Noong huling Setyembre, ang school repair backlog ng Ontario ay tinataya na nasa $16.8 bilyon.

Sinimulan ni Green Party Leader Mike Schreiner ang campaign period sa isang rally sa Toronto bago mag-canvass kasama ang kanyang deputy leader at dating Ontario environment commissioner na si Dianne Saxe sa University-Rosedale riding na hawak ng New Democratic Party NDP , kung saan siya ay tumatakbo laban kay Jessica Bell.

Si Schreiner ay mangangampanya gamit ang kanyang Hyundai Ioniq 5 electric vehicles.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News