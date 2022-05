Ang nakakagulat na katatagan ng ekonomiya ng Russia (at bakit hindi ito magtatagal)

Gayunpaman ang ekonomiya ng Russia ay nanatiling matatag; ang currency nito ay nakabawi at ngayong linggo nakahanap ito ng paraaan para hindi mag-default sa kanilang foreign debt.

Isinasaalang-alang ang lahat ng bagay, mas naging matatag pa rin ito kaysa sa inaasahan, ani Art Woo, isang senior economist sa Bank of Montreal.

Ang ekonomiya ng Russia ay pino-project pa rin na babagsak sa isang recession ngayong taon, ani Woo. Ngunit sa ngayon, nagawa nitong i-manage ang pinakamalupit na economic consequences ng ipinatupad na sanctions ng West, dala ng paglusob ng naturang bansa sa Ukraine.

Gayunpaman, kung ang Europa ay itutuloy ang banta na i-ban ang langis at gas ng Russia, lubos na lilimitahan nito ang abilidad ng Russia na ibsan ang epekto ng Western sanctions.

Dumating ito habang nagbabala ang central bank ng Russia na ang bansa ay patungo sa pinakamalalang economic downturn na nakita sa nakalipas na mga dekada.

Ang sanctions na ipinataw laban sa Russia ay naapektuhan ang sitwasyon sa financial sector, nagbunsod ng demand para sa foreign currencies, at naging sanhi ng fire sales ng financial assets, isang cash outflow mula sa mga bangko at tumataas na demand para sa goods, sinabi ni Elvira Nabiullina, pinuno ng central bank, noong nakaraang linggo.

Sa pangalawang pagkakataon wala pa ang isang buwan, binawasan ni Nabiullina ang interest rates ng bansa ng tatlong percentage points. Nagbabala rin siya na ang consumer prices ay tataas ng 23 porsyento ngayong taon. Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.