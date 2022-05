Saskatchewan tataasan ang minimum wage sa $13 sa Oktubre, $15 sa 2024

Noong Lunes, inanunsyo ni Premier Scott Moe ang balita sa question period (bagong window) na ang probinsyal na gobyerno ay ikinokonsidera na taasan ang minimum wage base sa merkado at sinabi na ang pagtaas ay magiging substantial.

Ang Saskatchewan ang may pinakamababang minimum wage sa Canada na nasa $11.81 kada oras.

Ngayong Martes, inanunsyo ng gobyerno na ang minimum wage ay tataas sa susunod na tatlong taon. Ngayong Oktubre ito ay magiging $13, sa Oktubre 2023 ito ay magiging $14 at sa Oktubre 2024 ito ay aabot sa $15.

Sinabi ng probinsya na mayroon itong formula na nakabase sa inflation rate na nagdidikta kung gaano dapat tumaas ang sahod bawat taon. Sinabi ni Moe noong Lunes na pagkatapos ng hike, ang Saskatchewan ay babalik ulit sa naturang formula.

Bago ang pinakahuling hike noong Oktubre, ang minimum wage ay nasa $11.45. Ang minimum wage sa Alberta ay nasa $15 mula pa noong 2018.

Kapag ipinatupad na ang increase, ang Saskatchewan ay magkakaroon ng pangalawang pinakamababang minimum wage sa Canada. Ang Manitoba ay aabot sa $12.35 sa Oktubre. Ang hourly wage ng New Brunswick ay tataas mula $12.75 hanggang $13.75 sa Oktubre.

Ang mga pangyayari sa mundo ang naglagay ng upward pressure sa cost of living sa Saskatchewan at sa buong Canada, ani Labour Relations and Workplace Safety Minister Don Morgan sa isang news release.

Ang aming gobyerno ay nangangako na ang buhay ay magiging abot-kaya pa rin para sa ating low-income residents sa pamamagitan ng pagtaas ng minimum wage sa susunod na tatlong taon. Ang pangako na ito tungkol sa affordability ay susuportahan ang mga manggagawa sa Saskatchewan, at titiyakin na ang Saskatchewan ay magiging pinakamagandang lugar para mamuhay, magtrabaho, at bumuo ng pamilya.

Matagal nang isinusulong ng Oposisyon at labour groups ang $15 minimum wage sa probinsya.

Noong Lunes, sinabi ni New Democratic Party NDP Member of Legislative Assembly MLA Nicole Sarauer na ang timing ng anunsyo ay hindi pangkaraniwan, at ang stakeholders tulad ng Saskatchewan Federation of Labour ay hindi nakatanggap ng babala na ito ay darating.

Sinabi sa government release na ang pagtaas ay lalayo mula sa formula sa susunod na tatlong taon upang i-reflect ang isang aksyon na mas aligned sa suweldo ng mga manggagawa kasama ang nagbabagong market forces.

Habang nagpapatuloy ang pag-unlad ng Saskatchewan, nais nating umakit ng quality investments at mga trabaho na lahat ng mga mamamayan ay maaaring makinabang. Ang pagbabago sa minimun wage ay isang hakbang sa tamang direksyon, ani Morgan.

Isang artikulo ni Adam Hunter (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News