Ano’ng nasa likod ng pagtaas ng flu cases sa Alberta

Ipinapakita ng datos ng Alberta Health Services (AHS) na ang mga kaso ng influenza ay tumaas sa buong probinsya nitong mga nakalipas na linggo, may mahigit 200 cases na naitala sa Calgary pa lamang.

At ang numero na iyon ay maaaring tip of the iceberg pa lang ayon kay Dr. Eddy Lang, ang clinical department head para sa emergency medicine ng Calgary zone ng Alberta Health Service AHS .

Maraming, maraming tao ang maaaring may sakit na flu, ani Lang sa CBC Calgary News at 6 (bagong window).

Hindi lang sila na-test para rito.

Sinabi ni Lang na ang health professionals na nagsasagawa ng COVID tests ay nasorpresa nang makita na ang mga resultang bumabalik ay positibo para sa influenza, kahit na laganap ang COVID virus sa probinsya ngayon.

Sinabi niya na bihirang makakita ng maraming influenza cases sa ganitong panahon ng taon, ngunit hindi rin naman ito nakakagulat, gayong nag-pick up na ang pagbibiyahe at ang mga tao ay may mas malapit na contact sa isa’t-isa.

Halos hindi kapani-paniwala na ang huling dalawang winter ay nagdaan na walang flu season.

Palakihin ang larawan (bagong window) Nakapagtala ang AHS ng pagdami ng flu cases sa nakalipas na mga linggo. Litrato: CBC / Rob Easton

Sinabi naman ni Craig Jenne, isang associate professor ng microbiology, immunology at infectious diseases sa University of Calgary, na ang isa pang potensyal na sanhi ng pagtaas ng mga kaso ng flu ay dahil wala masyadong nagpabakuna laban sa naturang virus ngayong season.

Dapat nating tandaan na noong unang bahagi ng flu season … ang mga nagpapabakuna ay mas mababa kaysa sa normal rate ng vaccination sa Alberta, ani Jenne.

Kaya kung mayroon tayong mas mababang lebel ng proteksyon, hindi nakakagulat na ang flu season ay tatagal pa ng kaunti kaysa pangkaraniwan.

Sinabi ni Jenne na sa gitna ng pangangailangan sa multiple COVID-19 vaccine boosters, ang mga tao ay nakakaramdam na ng epekto ng vaccination fatigue.

Sa palagay ko nakikita natin ang totoong epekto ng ilang taon na may kaunti o halos walang flu kaya ibinaba natin ng kaunti ang ating guard.

Sinabi ni Lang na habang ang bug ngayon ay tila hindi naman mahirap talunin, ito ay isang bagay na dapat malaman ng mga tao, lalo na dahil ang impeksyon ay nagpoproduce ng katulad na sintomas ng COVID. Sinabi ni Jenne na importante para sa mga taga-Alberta na malaman na ang flu ay isa pa ring seryosong concern para sa ilang tao.

Bago mag-pandemya, ang influenza o flu ang nangungunang dahilan ng pagkamatay sa Canada mula sa anumang infectious disease, ani Jenne.

Ito ay isang bagay na nakasanayan na natin. Ngunit ito pa rin ay may potensyal na maging sanhi ng mga seryosong epekto sa kalusugan.

Parehong sinabi nina Jenne at Lang na inaasahan nila na bababa ang bilang ng influenza sa mga darating na linggo habang nagsisimula nang lumabas ang mga tao.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Kylee Pedersen