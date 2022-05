Paano tatakutin ng kakulangan sa affordability ang mga bagong imigrante palayo

Ipinapahiwatig ng pinakahuling survey (bagong window) ng Leger kasama ang Institute for Canadian Citizenship na ang affordability issue na ito ay maaaring hadlangan ang pananatili ng mga bagong imigrante.

Ang Canada mismo ay ikinukuwento na ito ay isang paraiso para sa mga newcomer, at gusto namin malaman kung gaano iyon katotoo, sabi ni Daniel Bernhard, CEO ng Institute for Canadian Citizenship (ICC).

Mga balak umalis

Hindi tina-track ng pederal na gobyerno ang migrant retention, ngunit ayon sa Statistics Canada, 50% ng international students ay walang mga tax record isang taon matapos gumradweyt, na nagmumungkahi na umalis sila ng bansa.

Sa survey ng Institute for Canadian Citizenship ICC , 23% ng mga bagong Canadian na may university education na tumugon ay plano na umalis ng Canada sa susunod na dalawang taon.

Para sa bagong Canadians na edad 35 pababa, ang bilang na iyon ay 30%. Gayunpaman, hindi malinaw kung paano ito maihahambing sa mga intensyon sa mga nakaraang taon.

Ang survey ay isinagawa sa pagitan ng Peb. 24 at 28 na may 2,013 respondents gamit ang isang online panel. Bagama’t hindi kayang kalkulahin ang accurate margin of error, para sa pagkukumpara, ang probability sample na 2,000 respondents ay may margin of error na ±2.5%, 19 beses mula 20.

Sa nasyonal na lebel, may mga implikasyon kung pipiliin ng mga imigrante na umalis. Ang Canada ay nahaharap sa isang labour shortage, at ang policymakers ay umaasa na ang imigrasyon ay makakatulong na punan ang mga gap sa workforce — na may kasamang plano na i-transition ang mahigit 400,000 na bagong imigrante at maging permanenteng residente ang mga ito ngayong taon.

Sa pagitan ng 2016 at 2021, ang bilang ng seniors edad 65 pataas ay lumalaki ng anim na beses na mas mabilis kaysa sa mga bata edad zero hanggang 14, isang bagay na may seryosong implikasyon para sa ekonomiya.

PANOORIN | Takot para sa epekto ng mabilis na tumatandang populasyon ng Canada:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Cost of living itutulak ang mga imigrante na umalis, ayon sa survey

Gayunpaman, ang mga imigrante ay may naiulat na mga hamon sa employment, ang karamihan ay napuwersang magtrabaho sa low-skilled jobs kahit na mayroon silang foreign credentials.

Ayon sa Statistics Canada, ang median income para sa mga imigrante na pinapasok ng Canada noong 2018 ay $31,900 pagkatapos ng isang taon. Bagama’t ito ang pinakamataas mula noong 1981, ito pa rin ay 18% na mas mababa kaysa sa median income ng pangkalahatang populasyon.

Ngayon, ang newcomers ay nahaharap din sa housing affordability crisis at record-high inflation, na nagbunsod sa isang katanungan: gaano ka-appealing ang Canada sa mga imigrante?

Sinabi ni Bernhard na ang findings ng survey ay dapat bigyan ang Canadians ng pause.

Kailangan natin tanungin ang ating mga sarili kung anong mga benepisyo ang maibibigay ng Canada sa mga imigrante dahil nakikipagkumpetensya tayo sa buong mundo, aniya.

Ang mga tao ay hindi maaaring kumita sa kanilang aktwal na potensyal, aniya. Ang standard of living na kanilang inaasahan o kahit ang natatamasa nila sa kanilang home country ay nagiging less and less affordable.

Sa survey, 64% ng bagong Canadians ang sumang-ayon sa pahayag na ang tumataas na cost of living sa Canada ay nangangahulugan na ang mga imigrante ay maaaring hindi manatili sa Canada.

Ayon sa Statistics Canada, 31% ng mga bagong dating na imigrante ay gumagastos ng 30% ng kanilang kita sa shelter costs, kumpara sa 18% ng pangkalahatang populasyon.

Walang sapat na datos sa immigrant retention

Sinabi ng ekonomista na si Mikal Skuterud mula sa University of Waterloo na mahirap gumawa ng anumang konklusyon mula sa survey dahil walang datos mula sa nakalipas na mga taon.

Hina-highlight nito ang pangangailangan na i-track ng pederal na gobyerno kung ilang tao ang umaalis ng bansa at bakit nila pinipili na lumisan, aniya.

Ang malaking parte ng hamon para sa Canada at sa policymakers ay hindi lang ang pag-akit sa mga imigrante na may mataas na lebel ng human capital, ngunit ang pagre-retain din sa kanila, ani Skuterud.

Sinabi ng ekonomista na may peligro na mapunta ang highest skilled immigrants sa Estados Unidos kung saan mas mataas ang suweldo.

Gayunpaman, hindi naniniwala si Skuterud na itutulak ng cost of living na umalis ang maraming imigrante.

PANOORIN | Inflation rate ng Canada tumaas sa 6.7% sa pinakamalaking pagtalon mula 1991:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Kapag pumipili ang tao kung saan lilipat o kung lilipat at all, ang ginagawa nila ay ine-evaluate ang kanilang economic well-being sa isang lugar versus sa ibang lugar, aniya, dagdag pa niya na maraming bansa sa buong mundo ang nararanasan din ang mataas na inflation ngayon.

Ang migration ay napaka-costly at ang inflation ay isang panandalian na phenomenon, aniya. Ang ideya na ang mga tao ay bigla na lang ia-uproot ang kanilang mga sarili para pumunta sa ibang lugar, sa palagay ko hindi ito credible.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ni Nojoud Al Mallees (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.