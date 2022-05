May flight at narinig ang tungkol sa mahabang delays? Ito ang dapat mong malaman

Parte ng isyu ay ang shortage ng security screeners, ayon sa Canadian Air Transport Security Authority (CATSA), ang ahensya na responsable para sa screening ng mga pasahero at ng kanilang bagahe.

Ang screening resources ay nakaiskedyul ayon sa airline traffic. Bago mag-pandemya, ang resources ay maaaring i-cross-utilize na mas epektibo sa pagitan ng Transborder at Domestic at International checkpoints dahil sa staggered passenger peaks, sinabi ni Suzanne Perseo, isang tagapagsalita para sa Canadian Air Transport Security Authority CATSA , sa pamamagitan ng email.

Sinabi ng unyon na kumakatawan sa mga manggagawa ng Canadian Air Transport Security Authority CATSA na ang ahensya ay nagkakaproblema sa pagre-retain ng mga empleyado. Mababa ang sahod at challenging ang work conditions, ani Dave Flowers, presidente ng International Association of Machinists and Aerospace Workers District 140.

Sa ngayon, ang mga biyahero ay inaabisuhan na dumating sa airport ng at least dalawang oras bago ang domestic flight at tatlong oras bago ang international flights.

Sinabi ni Federal Transport Minister Omar Alghabra na ang gobyerno ay magbibigay ng resources para dagdagan ang staff, ngunit ang pila ay magiging mahaba pa rin sa loob ng kaunti pang panahon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.