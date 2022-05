Arsobispo ng Canterbury nangako na ilalabas ang residential school records sa Inglatera

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Ang huling residential school ay nagsara sa Saskatchewan noong 1996.

Ang anumang bagay na nasa possession sa archives ng Church of England ay magiging available, ani Justin Welby.

Siya ay nakaiskedyul na bisitahin ang isang lumang lugar ng institusyon na pinatakbo ng Anglican na simbahan, na ngayon ay ang Woodland Cultural Centre na, sa kanyang pagbisita sa buong Canada, na magaganap mula Abril 29 hanggang Mayo 3.

Gayunpaman, ang naturang pagpupulong ay nakansela, matapos sabihin ng mga survivor mula sa Six Nations of the Grand River, isang Haudenosaunee community malapit sa Hamilton, Ont., na hindi sila lalahok dito hangga’t hindi nangangako ang Anglican Church na pondohan ang panunumbalik ng katutubong wika at ang paglalabas ng lahat ng record na nasa Inglatera.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.