Bilang ng Canadians na nabubuhay hanggang 100 umabot sa record high: bagong sensus

Ang mga bagong numero na inilabas ng Statistics Canada ay ipinakita na ang bilang ng mga Canadian edad 100 pataas ay tumaas mula 1,065 noong 1971 hanggang 9,545 noong 2021 census. Ang karamihan ng Canadian centenarians — 7,715 — ay mga babae.

Ang pagtaas ay hindi maipaliwanag ng simpleng paglaki ng populasyon. Noong 1971, may 4.9 tao sa bawat 100,000 Canadians ang mas matanda sa 100; noong 2021, ito ay naging 25.8 kada 100,000.

Si Laura Tamblyn Watts ang founder at CEO ng CanAge, isang national seniors' advocacy organization. Sinabi niya na ang Canadians ay mas nabubuhay ng matagal salamat sa humusay na drug therapies at mga bakuna, kasama ang mas aktibong lifestyle.

Mas lumalabas na kami sa mundo, mas naglalakad, mas engaged sa mas maraming pisikal na ehersisyo at may mas maraming flexibility sa work schedule, aniya.

Isa itong malaking pagbabago mula sa pagiging stuck sa opisina at factory noong araw. Mahalaga ang kumikilos.

Sinabi ni Watts na ang kalungkutan ay pinapaikli ang buhay at ang mga tao ngayon ay mayroong mas maraming paraan para panatilihin ang ugnayan kaysa sa dating henerasyon. Ngunit ang pinakamalaking factor, aniya, ay ang pagbaba ng paninigarilyo.

Nakikita talaga natin ang pagbaba niyan habang ang mga nakalipas na henerasyon ay hindi na masyado naninigarilyo, aniya.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang chart na nagpapakita ng bilang ng mga kalalakihan at kababaihan edad 100 pataas na namumuhay sa Canada. Litrato: CBC

Si Mildred Leadbeater, na dating taga-Cape Breton, Nova Scotia N.S. , ay 101. Inaabangan daw niya ang pagdiriwang ng kanyang ika-102 na kaarawan ngayong darating na Hunyo — isang okasyon na kadalasan ay nireregaluhan siya ng scotch.

Sinabi niya na umiinom siya ng kaunting scotch tuwing weekend, hindi naglalagay ng yelo at hindi naglalagay ng tubig para tumabang ito.

Sinabi ng doktor mula sa klinika na dumating sa Cape Breton na, ‘Kapag uminom ka ng scotch, hahaba ang buhay mo at hindi ka magkakaroon ng anumang ordinaryo na sakit, aniya mula sa tahanan ng kanyang anak sa Pembroke, Ont., kung saan siya nakatira ngayon. At wala akong anumang ordinaryong sakit at mahaba ang buhay ko. Nagsasabi siya ng totoo.

Ipinanganak noong 1920, si Leadbeater ang ika-pitong anak ng mga imigrante mula sa Scotland sa Glace Bay, Nova Scotia N.S . Siya ay may kakambal ngunit ang kanyang kakambal at ina ay namatay nang sila ay ipinanganak; siya mismo ay sakitin noong siya ay sanggol pa lamang. Ang kanyang ama, aniya, ay naging single father ng anim na anak at hindi kinaya na mag-alaga ng isang bata na hindi inaasahang mabubuhay ng matagal.

Isang kapitbahay ang nag-alok na ampunin si Leadbeater at lumaki siya sa kabilang bahay malapit sa kanyang mga kapatid, na-outlive niya silang lahat at naging ina mismo ng pitong supling.

Sinabi ni Leadbeater na naniniwala siya na ang paghaba ng kanyang buhay ay naging posible sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano at ang pagkakaroon ng positibong attitude.

Mula ako sa isang Scottish na pamilya at nagpapatugtog kami ng Scottish na musika gamit ang fiddlers … kaya sa palagay ko natulungan ako nun, aniya.

“Binigyan ako ng Diyos ng magandang disposisyon at taglay ko pa rin ito at ewan ko, natatawa ako sa maraming bagay, hindi ko masyadong pinapansin ang mga bagay-bagay.

Tinitingnan ko ang masayang panig ng buhay at nagkaroon ako ng masayang buhay. Kaya nandito pa rin ako. Ganito talaga ako. Palagi lang akong easygoing. Kapag may nangyari sinasabi ko lang, ‘Well nangyari na ‘yun, get over it, walang silbi na palakihin pa ito.’

Si Jane Rylett ang scientific director ng Institute of Aging sa Canadian Institutes of Health Research. Sinabi niya na habang si Leadbeater ay nasa tamang daan, may ginampanan din na papel ang genetics.

Palagay ko malaki ang naitutulong ng attitude sa larangan na ito. Sa palagay ko talagang kombinasyon ito ng magandang genes, attitude at maganda at malusog na lifestyle, aniya. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka na puwedeng uminom ng isang baso ng scotch now and then.

Isang positibong attitude ang nagbigay ng pagkakaiba para kay Douglas Keirstead, na naging 103 ngayong taon. Ipinanganak sa Coles Island, New Brunswick N.B. , si Keirstead ay dalawang beses nagpakasal. Matapos pumanaw ang kanyang pangalawang asawa, mag-isa siyang namuhay hanggang sa edad na 100.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ipinagdiwang ni Douglas Keirstead ang kanyang ika-103 na kaarawan noong Enero 2022 sa Veterans' Health Centre sa Moncton, N.B. Litrato: Douglas Keirstead

Ngayon nakatira na siya sa Veterans' Health Centre sa Moncton, New Brunswick N.B. , kung saan wala siyang masabi sa mga taong kasama niya kung 'di magagandang bagay lamang.

Wala na mas gaganda pa rito. Para sa akin, perpekto ito, sabi niya tungkol sa kanyang tinitirhan. Sila ay mabubuting tao. Hindi ko alam kung paano nila nakuha ang ganoon karaming mabubuting tao.

Sinabi rin ni Keirstead na suwerte siya sa pagkaroon ng magandang pamilya habang tumatanda at napapanatili ang magagandang alaala ng kanyang mga minamahal.

Malapit talaga sila sa akin parang hindi totoo, aniya.

Hindi naging madali ang buhay niya. Siya ay nagsilbi sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, at natagalan bago siya nasanay muli na mamuhay bilang sibilyan pagkatapos ng giyera. Inatake siya sa puso noong 1985 at 12 araw na nasa loob ng intensive care, ngunit gumaling din mula rito.

Tulad ni Leadbeater sa kanyang pagtugtog ng piano, si Keirstead — ama ng dalawang anak at stepfather sa dalawa pa — ay pinapanatiling busy ang sarili sa pamamagitan ng pananahi ng makukulay na kumot. Ginagawa niya ang ika-50 ngayon.

At lahat ito ay nasa aking pamilya, aniya. Gumagawa ako ng isa, at may tela pa ako para sa dalawa pa at ito ay para sa aking mga babaeng apo.

Sinabi ni Keirstead na hindi niya alam kung paano niya nalampasan ang 100 — hindi niya ito inisip hanggang naganap na — ngunit ang pagkakaroon ng mapagmahal na pamilya at positibong outlook ang palaging nakakatulong sa kanya.

Naging masaya ako sa lahat ng bagay, aniya. Nagkaroon ako ng magandang pamilya habang lumalaki.

Sinabi ni Leadbeater na inaabangan niya ang kanyang ika-102 na kaarawan ngayong tag-init at, kung kaloob ng Diyos, inaasahan niya ang pagdiriwang ng isa pa pagkatapos noon. Nang tanungin kung ano ang magagawa ng mga batang tao para sundan ang kanyang yapak, nag-alok siya ng isang simpleng payo.

Ang dapat nilang gawin, sa kanilang sarili na pribadong buhay ay maging masaya, at hindi miserable, ngunit masaya at gawin ang sa tingin nila ay tama, aniya. At huwang mag-alala tungkol dito.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.