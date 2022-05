Racist na salita ng Uber driver nahuli sa video ng isang pasahero sa Toronto

Nagulat ako, ayon sa estudyante ng isang unibersidad sa Toronto sa Go Public. Sinabi ko, ‘Paano mo nasasabi ‘yan?’ Pagkatapos sinabihan niya ako na shut up nang ipinagtatanggol ko ang aking kaibigan.

Si Turk, 22-anyos, ay nagreklamo at ipinadala sa Uber ang video, pagkatapos ilang ulit niyang tinanong ang kompanya kung ano ang gagawin nito tungkol sa insidente, at kung ang drayber ay kabilang pa rin sa ride-hailing company.

PANOORIN | Racist outburst ng isang Uber driver: (Babala: Ang video na ito ay may N-word):

Sinabi niya — sa halip na mga kasagutan — siya ay na-charge ng $282 sa kanyang credit card para sa umano’y pinsala na idinulot niya sa kotse ng drayber.

Walang sense, aniya. Hindi ko sinira ang [side] mirror at katawatawa na siningil nila ako bigla pagkalipas ng dalawang linggo.

Sa kanilang website, idinetalye ng Uber na mayroon silang zero-tolerance policy sa rasismo at diskriminasyon. Sinabi nito na ang customer support agents ay dumadaan sa isang espesyal na training para i-handle ang mga kaso na tulad nito. Sinabi rin nila na ginawa nilang mas madali ang sistema ng reporting.

Ngunit nabigo ang kompanya to walk the talk sa kaso na ito, ani Colleen James, CEO ng Divonify, isang kompanya na nagbibigay ng equity, diversity at inclusion training sa mga indibidwal at mga negosyo.

Ang problema na nagsimula ng lahat ng ito ay hindi natugunan [kasama ang mga pasahero]. Sa halip, ang kompanya ay mabilis na nagpataw ng $300 charge, ani James. I mean, sino ba ang perpetrator at sino ba ang biktima rito?

Hindi sinabi ng Uber kay Turk ang aksyon, kung meron man, na gagawin nito at hindi hiniling na makipag-usap sa kanyang kaibigan. Sinabi niya kinalaunan sa Go Public na nasuspinde ang driver mula sa app sa oras na narinig nito ang tungkol sa insidente, sinabi na nakumpleto na ang isang imbestigasyon matapos i-review ang full, unedited version ng video ng kanilang specialized safety team.

Ngunit nang tanungin kung kailan nila eksaktong sinuspinde ang drayber — kinailangan pang i-report ni Turk ng ilang beses ang drayber (sa pamamagitan ng telepono, email, app at Twitter) dahil, sinabi niya, na ang kompanya ay hindi tumutugon — tumanggi ang Uber na magbigay ng mga detalye. Hindi rin malinaw kung permanenteng nasuspinde ang drayber. Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.