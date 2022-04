[Ulat] Hustisya para sa karahasan sa sibilyan sa Ukraine nais ng ilang Pinoy sa Toronto

Sobrang ikinalungkot ni Marieto Cruz, isang Pilipino na nakatira sa Toronto, Ontario, nang kanyang mabalitaan na daan–daang bangkay ng mga sibilyan ang nahanap sa Bucha. Naano ako ... mali 'yung ginawa [na] masakerin kasi tao 'yun eh, napatigil na sabi ni Cruz. Ano 'yan, war crimes. Kaya lang hindi natin alam kung sino ang pumatay. Hindi natin tiyak kung alin sa dalawang parte ang nagmasaker, nalulungkot na sabi ni Cruz.

Nag-aalala si Marieto Cruz sa pangmatagalan na epekto sa pandaigdigan na ekonomiya dala ng paglusob ng Russia sa Ukraine. Hindi umano niya maiwasan na matakot na lumaki pa ang kaguluhan. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang maliit na siyudad ng Bucha, tinatayang nasa 40 kilometro hilagang kanluran ng Kyiv, ay sinakop ng mga sundalong Ruso ng mahigit isang buwan kasunod ng paglusob sa Ukraine noong Pebrero 24.

Unang lumabas ang mga imahe at balita noong unang linggo ng Abril. Natagpuan ang mga nakahandusay na katawan sa kalsada at ibang bahagi ng siyudad matapos umatras ang tropa ng Russia sa lungsod.

Ilan sa natagpuang bangkay ay nakitang nakagapos ang mga kamay sa likod.

Ayon sa gobyerno ng Ukraine mahigit apat na raang bangkay ng mga sibilyan ang narekober sa Bucha.

Sa isang panayam ng CBC kay Bucha Mayor Anatoly Fedoruk noong Abril 4 itinuro niya na ang mga sundalong Ruso na pumasok at sumakop sa kanilang lungsod ang may kagagawan sa naganap na karahasan. “Ang tanging [naramdaman] ko ay sobrang galit. Sobrang galit hindi lang sa militar ng Russia, pero patawad na masabi ko, kahit na sa mga Ruso,” sabi ni Fedoruk sa interbyu ng CBC.

Kung hindi mausig ang mga krimen na ito, tiyak mauulit ito sa ibang bansa. Isang quote mula sa Mayor Anatoly Fedoruk, Bucha, Ukraine

Pero sa report ni Stuart Smith sa CBC sinabi ng Russia na ang mga bidyo ng mga patay sa Bucha ay manipulado at posibleng kagagawan ng troll factories at public relation agencies para sila siraan.

Para kay Cruz mahalaga na lumabas ang katotohanan sa nakapanlulumo na pagpatay sa mga sibilyan. Kailangan mag-imbestiga sila. Imbestigahan ‘yong officer ... mga sibilyan kung may nakakita, ani Cruz.

Duda naman si Juanita Rejdik, isang aktibong Filipino community volunteer sa Toronto, at sinabi na kailangan maging maingat sa pinagkukunan ng impormasyon at huwag agad magtiwala sa nababalitaan. Maging mapanuri. Hindi ‘yong kung ano ang marinig sa kabila. Kailangan natin na talagang mag-ingat sa ating maririnig. Kailangan alamin natin ang katotohanan. Ating saliksikin kung ito ba ang totoong istorya o hindi, aniya.

Si Juanita Rejdik ay miyembro at isa sa direktor ng board sa Filipino Centre Toronto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Naniniwala si Rejdik na may digmaan sa propaganda sa nagbanggang pwersa habang patuloy na nilulusob ng Russia ang Ukraine.

Dapat ang gagawin ng United Nations - gagawa na mag-usap ang dalawang bansang ito. Hindi 'yong kung sino-sinong bansa pa. [Ang] pinu-push nila ang China. No! United Nations UN , sila ang magsimula, giit ni Rejdik.

Noong ika-apat ng Abril pa inihayag ni United Nations UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet ang suporta sa panawagan ni United Nations UN Secretary-General Antonio Guterres para sa isang independyente na imbestigasyon sa naiulat na pagpatay sa mga sibilyan sa Bucha. “Napakahalaga na ang lahat ng pagsisikap ay magawa upang matiyak na mayroong independyente at epektibong imbestigasyon sa kung ano ang naganap sa Bucha para bigyan ng katiyakan ang katotohanan, katarungan at pananagutan, pati na rin ang mga reparasyon at remedyo para sa mga biktima at kanilang mga pamilya,” ani Bachelet.

Imbestigasyon ng Human Rights Watch

Palakihin ang larawan (bagong window) Nagsagawa ng imbestigasyon ang Human Rights Watch sa Bucha noong ikaapat hanggang sa ikasampu ng Abril. Litrato: screenshot mula sa HRW website

Noong Abril 21, idinetalye ng Human Rights Watch (HRW) ang umanoy nakalap na mga ebidenysa sa summary executions, ilang pagpatay na labag sa batas, enforced disappearances, at torture na aniya ay maituturing na war crimes at potensyal na crimes against humanity.

Nainterbyu ng Human Rights Watch HRW na personal ang 32 na residente sa Bucha at 5 iba pa sa pamamagitan ng telepono. Naidokumento at sinuri rin ang pisikal na ebidensya sa pinangyarihan, orihinal na mga larawan at bidyo na ibinigay ng mga testigo at biktima.

Ilan sa mga ebidensyang nakalap ang siyam na pinaniniwalang summary executions sa Bucha na naidokumento ng Human Rights Watch HRW .

Ang Human Rights Watch HRW ay isang organisasyon na nag-iimbestiga at nag-uulat ng mga pang-aabuso na naganap saanmang sulok sa iba't-ibang bansa. Itinayo ito noong 1978.