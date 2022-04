Rogers nais magtaguyod ng sariling grupo ng tech talent sa Calgary

Ang Rogers THINKLab ay itatayo sa kasalukuyang hilagang-silangang campus ng Shaw sa Barlow Trail, sa oras na isara na ng dalawang kompanya ang kanilang proposed merger deal sa taong ito.

Plano nito na lumikha ng 500 trabaho sa naturang lugar.

Ang plano ay mag-recruit ng mga estudyante na magtatapos na mula sa iba’t-ibang post-secondary institutions para magtrabaho sa THINKLab.

Ang pokus ay sa engineering, networks, gayundin sa digital at information technologies.

Ang chief technology information officer ng Rogers, si Jorge Fernandes, ay sinabi na may national shortage ng tech workers. Kaya ang plano nila ay magtayo ng kanilang sariling talent pool.

Dinagdagan namin ang aming mga relasyon at partnerships sa mga post-secondary institution at sinisimulan na namin na hanapin ang talento na iyon nang maaga, i-train sila, makatrabaho sila, ani Fernandes.

Essentially, ipakita sa kanila ang isang magandang environment para hindi nila maramdaman na kailangan nilang pumunta sa timog o magtrabaho sa mga kompanya ng Estados Unidos para ma-expose sa pinakabagong teknolohiya.

Sinabi ni Fernandes na ang Calgary ay isang kaakit-akit na siyudad para i-set up ang centre at ang Shaw campus ay isang ideal na tahanan.

Nais ng Rogers na mag-set up ng kanilang THINKLab sa existing northeast campus ng Shaw sa Barlow Trail. Litrato: Google Earth

Marami kaming teknikal na kapasidad sa gusali na ito at maraming potensyal para sa hinaharap. Kaya, ito ay isang natural na lugar para puntahan namin. Hindi namin kailangan mag-rebuild ng kahit ano.

Paglikha ng mga oportunidad

Para tulungan sa proseso, ang Rogers ay lumikha ng isang advisory council na may mga kinatawan mula sa iba’t-ibang eskuwelahan sa Alberta at British Columbia gayundin mula sa economic organizations.

Ang CEO ng Calgary Chamber of Commerce, si Deborah Yedlin, ay isa sa mga miyembro ng konseho.

Sinabi niya na ang pag-set up sa centre na ito sa Calgary ay nagpapakita ng lumalagong lakas ng tech sector sa siyudad.

Sa kasalukuyan tinataya na may 2,000 tech jobs ang bakante sa siyudad.

Ang talento sumusunod sa oportunidad, ani Yedlin.

Ito ay lilikha ng mas maraming oportunidad. At ilalagay ang Calgary sa mapa bilang isang lugar kung saan kung nais mong makita ang teknolohiya, kung nais mong makita ang hardware/software engineering, ang critical mass ay nangyayari rito.

Alkalde natuwa sa desisyon

Nandoon ang alkalde ng Calgary na si Jyoti Gondek nang ianunsyo ang balita noong Huwebes.

Sinabi niya na ang desisyon ng Rogers para itayo ang THINKLab doon ay isang magandang balita para sa Calgary.

Sa palagay ko pinaka-excited ako sa fact na maaari nating pagyamanin ang mga karanasan ng mga tao sa field ng engineering at technology sa pamamagitan ng pagpapalago sa lokal na talento at pagbibigay sa mga tao ng mga oportunidad na kailangan nila para manatili sa Calgary, at gawin ang trabaho na kanilang minamahal, ani Gondek.

Ang Rogers at Shaw ay naghihintay para sa regulatory approval mula sa Competition Bureau sa kanilang $26 milyon na merger deal.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.