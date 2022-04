4 na kadete patay matapos ang insidente sa Royal Military College sa Kingston, Ont.

Ang insidente ay naganap matapos ang alas-dos ng madaling araw Biyernes ayon sa departamento, ngunit wala pang inilalabas na mga detalye ukol sa nangyari.

Sinabi ng Frontenac Paramedics na apat na pasyente ang ginamot sa pinangyarihan ng insidente, ngunit wala sa kanila ang isinugod sa ospital.

Ang Royal Military College (RMC) ay nasa kanlurang bahagi ng Canadian Forces Base Kingston, na nasa silangan ng downtown Kingston sa tapat ng Kingston Harbour.

Ang pagkawala ay dama sa buong komunidad ng Royal Military College RMC at taimtim kaming nakikiramay sa lahat ng aming mga miyembro, ang kanilang mga pamilya, at ang kanilang mga kaibigan sa madilim na oras na ito, sulat ng isang tagapagsalita ng Department of National Defence sa isang email ngayong Biyernes.

Ang prayoridad ng Royal Military College RMC ay tiyakin na ang ating mga Naval at Officer Cadets, staff, faculty at mga pamilya ay naaalagaan at sinusuportahan.

Sinabi ng departamento na ang proseso ng pagbibigay alam tungkol sa insidente sa mga kamag-anak ay nagpapatuloy, kung kaya walang dagdag na impormasyon ang available sa panahon na ito.

Ang Canadian Forces National Investigation Service ay iniimbestigahan ang insidente, ayon sa Kingston Police, na sinabi na sila ay nasa pinangyarihan ng insidente para magbigay ng tulong.

Ang investigation service ay isang independent investigative arm ng Canadian Forces Military Police.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.