Ekonomiya ng Canada nakabawi mula sa Omicron nung Pebrero, halos lahat ng sektor lumaki

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Biyernes na halos three-quarters ng mga sektor na tina-track nito ang nakaranas ng pagtaas ng output.

Ipinahiwatig ng preliminary data para sa Marso na ang gross domestic product ng Canada ay lumaki ng 0.5 porsyento, ayon sa data agency.

Ang service sector, na tinamaan ng serye ng mga lockdown kaugnay ng pagsulpot ng Omicron noong Disyembre at Enero, ay nakabawi na noong Pebrero at lumaki ng 0.9 porsyento.

Ang accommodation at food services sector ay tumaas ng 15.1 porsyento. Ang arts, entertainment at recreation sector ay nagdagdag ng 8.4 porsyento para sa buwan na iyon, habang ang rail transport ay lumaki ng 9.1 porsyento at ang air transport ay lumago ng 7.7 porsyento.

Isang chart na nagpapakita ng paglago ng GDP ng Canada.

Nagkaroon din ng aksyon ang goods-producing industries, na lumaki nang higit pa kaysa sa service sector, tumaas ng 1.5 porsyento noong Pebrero. Ang pagmimina, quarrying at oil and gas sector ay lumaki ng 3.4 porsyento.

Natalo ang mga expectation

Mula sa lows noong Enero, ang mga ekonomista ay inaasahan na ang ekonomiya ay lalago ng mga 0.8 porsyento, ngunit tinalo ng GDP ang kanilang expectations.

Nang i-tabulate ng sama-sama ang datos para sa tatlong buwan ng Enero, Pebrero at Marso ang ekonomiya ay lumago ng 5.6 porsyento sa unang quarter, halos doble sa tatlong porsyentong expansion na inaasahan ng Bank of Canada, ani Desjardins economist Royce Mendes.

Ang mga numero na ito ay malamang (bagong window) mas palalamigin ang mga bagay sa pamamagitan ng rate hike ng central bank, aniya.

Ang Bank of Canada ay nagtakda ng isang 50-point hike sa Hunyo, ngunit ang datos na tulad nito ay magkakaroon ng pagpepresyo sa mga merkado na itutulak ang central bankers na kumilos nang mas agresibo, ani Mendes.

Isang artikulo ni Pete Evans, CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.