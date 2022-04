[Ulat] BA.2 Omicron subvariant laganap sa Canada, booster dose mahalaga: Dr. Tam

Higit limang libo ang bilang ng dagdag na naitalang nagpositibo sa COVID-19 sa bansa noong Huwebes. Umakyat sa 242,351 (bagong window) ang aktibong kaso sa buong Canada. Kaya patuloy na pinag-iingat ang mga Canadians.

Sa huling pahayag ni Canada Chief Public Health Officer Theresa Tam noong Abril 22 ay pinawi niya ang pag-aalala ng marami. “Bagama’t nakakabahala, ang pagtaas ng mga naospital sa ilang jurisdictions ay lumalabas na kaya pa, habang ang critical care ay nananatiling nasa mababang lebel. Umaasa kami na ang ilang linggo na pagtaas ng transmission rates ay hindi gaanong magiging mabigat sa trend ng mga naospital noong mga naunang waves.”

Nakatulong umano ang mataas na bilang ng mga naturukan ng bakuna ayon kay Dr. Tam.

Inilahad noon ni Dr. Tam na 70 porsyento sa nasuri na variants sa Canada ay natukoy na BA.2 Omicron.

Malaki ang binago ng pandemya sa buhay ng mga mahihina ang immune system sa katawan gaya ni Dennis Nunez.

Bihira lumabas si Dennis Nunez para bumili ng kanyang groceries sa isang tindahan sa Scarborough, Toronto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Sumailalim sa isang operasyon sa ugat sa puso noong 2016 si Nunez dahilan kung bakit mahina ang kanyang immune system o immunocompromised.

Noong nag-pandemic hindi na ako nakalabas ng bahay. So noong nagkaroon ng vaccine kumuha agad ako kasi proteksyon, sabi ni Nunez.

Naturukan na si Nunez ng pangatlong dosis o booster shot noong Nobyembre 2021. At nasundan ito ngayong Abril lang nang matanggap ang kanyang pang-apat na dosis na bakuna.

Sa inilabas na COVID-19 information and resource ng Public Health Agency of Canada napatunayan na ang pagbabakuna ay nakapagpababa sa masamang epekto ng nakahahawa na sakit. Pero bumababa ang bisa nito sa paglipas ng panahon.

Ang booster dose ay nakakatulong na itaas ang antibody levels na humina sa paglipas ng panahon. Kaya kung eligible o kaya ay nasa edad singkwenta pataas ay mahalaga umano ito.

Inaabisuhan ang lahat na patuloy mag-ingat. ”Ang personal na pag-iingat gaya ng pagsusuot ng mask, pagpapabuti sa ventilation, at ang pananatili sa bahay kung meron tayong sintomas o kung nagpositibo ay laging mahalaga para pigilan ang pagkalat. Gayundin, napakahalaga na mapanatiling malakas ang proteksyon laban sa malubhang pagkakasakit sa pamamagitan ng pagkaroon ng up-to-date na COVID-19 vaccines, kasama ang “booster doses (bagong window).”

Samantala, ibinahagi ni Nunez ang kanyang pagkabahala sa aniya’y personal niyang naobserbahan na paniwala ng ilan maging sa kasamahan sa simbahan. “Marami akong kasamahan sa simbahan na ang sabi tiwala lang sa Diyos 'di na raw kailangan ang science? I believe that God created those scientists, those medicine. Ano'ng masama? 'Di ba?

Hindi kayo pinabayaan ng Diyos, pinabayaan mo sarili mo. Nagpadala ang Diyos ng gamot ayaw mo. Nagpadala ang Diyos ng injection ayaw niyo magpalagay, dagdag ni Nunez.

Dumating si Dennis Nunez sa Canada noong 1993. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Samantala, ipinakita sa datos na marami ang hindi naabot sa inirekomenda na COVID-19 vaccinations ayon kay Tam. Napag-alaman din ang pagkaantala o bigong pagbabakuna sa routine vaccinations laban sa mga seryosong nakakahawa na sakit ngayon na may pandemya - para sa mga bata, matatanda, at mga buntis.

Naglaan ng pondo ang gobyerno ng Canada sa pamamagitan ng Immunization Partnership Fund (bagong window) o Immunization Partnership Fund IPF . Ito ay para suportahan ang inisyatiba ng ilang organisasyon na tulungan ang mga taga-Canada na magkaroon ng mapagkakatiwalaan na impormasyon hinggil sa pagbabakuna.

“Ang mga organisasyon ay gumagamit ng lokal na kaalaman, akma na pagkalinga at pamamagitan sa komunidad para marating ang mga hindi naabot at ang populasyon na mababa ang pagbabakuna para mabawasan ang mga hadlang sa pagbabakuna kabilang ang pagtugon sa mga kulang na impormasyon at mailapit ito,” sabi ni Tam sa kanyang pagharap sa media.

Isa ang Digital Public Square (bagong window) sa mga organisasyon na tumutulong para masagot ang mga katanungan at labanan ang maling mga impormasyon ngayong pandemya.

Suportado rin ng Immunization Partnership Fund IPF ang proyektong podcast series at webinars na Science North (bagong window) na naglalayong maipaliwanag ang pagbabakuna, kalusugan at mapatibay ang tiwala sa siyensya.

Sa huling tala 47.5 porsyento o 18.16 milyon sa buong populasyon ng Canada ang fully vaccinated at nakatanggap na ng isang karagdagan na dosis ng bakuna sa COVID-19.