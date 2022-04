Maraming trabaho darating sa Sask. habang nahaharap ang Canada sa rekord na pagreretiro

Ang working-age population ng bansa — kasama ang mga tao edad 15 hanggang 64 — ay bumabaling sa mas matandang panig, ayon sa pinakahuling census report (bagong window) ng Statistics Canada.

Mahigit isa sa limang tao sa working-age population ay malapit na magretiro — edad 55 hanggang 64 — na isang all-time high sa kasaysayan ng Canadian censuses.

Ang pagtanda ng maraming grupo ng baby boomer, ang pinakabata ay nasa pagitan ng 56 at 64 taong gulang ngayon, ay pinapabilis ang pagtanda ng populasyon, ayon sa ulat.

Mas marami ring tao ang nasa edad 55 hanggang 64 kaysa sa edad 15 hanggang 24 — kung saan tipikal na nagsisimulang magtrabaho ang tao.

Sinabi ni Premier Scott Moe na hindi pa niya nababasa ang census report bago humarap sa mga reporter matapos ang question period noong Miyerkules, ngunit mas maraming oportunidad sa trabaho ang magtutulak sa mas maraming tao na lumipat sa Saskatchewan.

Ang makikita natin sa probinsya na ito sa kurso ng susunod na mga buwan, sa mga susunod na taon, ay ang makabuluhang pag-unlad ng oportunidad para sa trabaho at karera, aniya.

Mas marami kang tao na makikita na lilipat dito, ililipat ang kanilang mga pamilya para punan ang mga karera at punan ang mga trabaho, at sa palagay ko ang Saskatchewan ang tiyak na may ilan pang taon ng napakalakas na potensyal para umunlad sa hinaharap.

Partikular, sa mga industriya ng construction, agrikultura, forestry at potash ang maghahanap ng mga manggagawa, aniya.

Sinabi ng ulat ng StatsCan na may ilang mga hamon kaugnay ng mas matandang workforce, tulad ng pagpapanatili sa experienced employees, pagpapasa ng kaalaman sa mga bagong empleyado at workforce renewal.

Bukod dito, karamihan sa bansa ay nararanasan ang mataas na job vacancies at historically low unemployment, na indikasyon na isang hamon ang pagpuno sa kasalukuyang mga posisyon sa trabaho, gayundin ang vacancies na magbubukas dahil sa rekord na bilang ng mga nagreretiro.

Paghahanda sa tumatandang populasyon

Ang Saskatchewan ang isa sa may pinakabatang populasyon sa bansa, ayon sa ulat. Ito ang isa sa tatlong probinsya kung saan ang mga bata sa ilalim ng edad na 15 ay mas marami kaysa sa mga tao na edad 65 pataas. Ang Manitoba at Alberta ang dalawa pang ibang probinsya.

Gayunpaman, ang mga tao edad 65 pataas ay inaasahan na mas dadami kaysa sa mga bata edad 15 pababa pagsapit ng 2036.

Para simulan na paghandaan ito, sinabi ni Minister of Seniors and Rural and Remote Health Everett Hindley na ang probinsya ay patuloy na mag-i-invest sa long-term care at makikipagtulungan sa mga grupo na isinusulong ang kapakanan ng mga senior.

Sa pinakahuling budget (bagong window), inanunsyo ng probinsya ang $17 milyon na dagdag para suportahan ang mga senior, kasama ang $4.8 milyon para sa home care services at $6.5 milyon para sa dagdag na 117 continuing care aide positions.

Gayunpaman, sinabi ni Opposition Leader Ryan Meili na hindi siniseryoso ng probinsya ang tumatandang populasyon.

Sa nakalipas na dalawang taon, ang mga problema sa long-term care, ang kakulangan sa home care, ay ipinakita sa isang napakalinaw na paraan pero wala pa ring aksyon na ginawa para tugunan ito, sinabi niya noong Miyerkules.

Wala pa rin tayong seniors advocate sa probinsya — isang bagay na kami at ang Saskatchewan Seniors Mechanism ay ipinaglalaban sa loob ng maraming taon.

Sinabi ni Meili na mas marami pang dapat gawin ang probinsya para mag-recruit at i-retain ang health care workers.

Ang isang bagay na hindi nila dapat gawin ay itaboy ang mga doktor at mga nurse. Tila iyon ay isang bad strategy, aniya.

Ang ilang health-care professionals kamakailan lang ay umalis sa probinsya o bumaba sa puwesto (bagong window), habang ang iba ay sinabi na pinag-iisipan nila na umalis (bagong window) o bawasan ang kanilang oras dahil sa burnout o kung paano pinangasiwaan ng probinsya ang pandemya.

Isang artikulo ni Cory Coleman (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.