Eurovision Song Contest maglulunsad ng Canadian spinoff sa 2023

Ang mga organizer ng over-the-top multinational event ay sinabi na ang Eurovision Canada ay magsisimula sa 2023.

Tampok dito ang musical artists at mga banda mula sa bawat probinsya at teritoryo na magtatanghal ng kanilang sariling mga kanta mula sa iba’t-ibang genre.

Tulad ng orihinal, ang mga participant ay maglalaban-laban sa isang serye ng qualifier competitions, patungo sa semi-finals at grand finale.

Ang spinoff ay ipo-produce ng ASC, Inc. at Insight Productions na nakabase sa Toronto, na kilala para sa reality spinoffs na The Amazing Race Canada at Big Brother Canada.

Ang brodkaster at host ay iaanunsyo sa mga darating na linggo.

Bagama’t ito ang marka ng debut ng Eurovision sa Canada, hindi ito ang unang beses na ang event ay nakitaan ng isang Canuck talent. Ang 20 taong gulang na Celine Dion ay nanalo sa Eurovision Song Contest noong 1988 habang nire-represent ang Switzerland.

PANOORIN | Dion nagtanghal sa Eurovision noong 1988:

Ang Eurovision ay may makasaysayang kuwento sa Europa kung saan ito nagsimula noong 1956 bilang parte ng gawain para pagkaisahin ang mga bansa sa Europa pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pamamagitan ng cross-border TV programs.

Sa mga nakalipas na taon, tinulungan nito na ilunsad ang karera nina ABBA, Julio Iglesias at, kamakailan lang noong 2021, ang Italian rock band na Måneskin. Nagdebelop din ito ng reputasyon para sa off-the-wall performances tampok ang magagarbong mga costume at set.

Nitong unang bahagi ng taon, inilunsad ng NBC ang televised spinoff na pinangalanan na American Song Contest, kabilang ang artists mula sa bawat 50 states na maglalaban para sa pangunahing premyo sa Mayo 9.

Tinawag ni Insight Productions showrunner at executive producer Lindsay Cox ang Canada na perfect home para sa susunod na bersyon ng contest.

Ang phenomenal songwriting at extraordinary musicianship sa bansang ito ay puwedeng manalo laban kaninuman sa mundo, sinabi ni Cox noong Lunes sa isang pahayag.

Humakot ang Eurovision ng malaking online following sa labas ng mga bansang nagbobrodkast dito, at ito rin ang pokus ng 2020 Netflix comedy nina Will Ferrell at Rachel McAdams na pinamagatang Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.