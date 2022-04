Manufacturing plant ng Moderna itatayo sa rehiyon ng Montreal

Ang anunsyo ay inaasahan na isasagawa sa Biyernes nina Prime Minister Justin Trudeau at Quebec Premier François Legault, nakumpirma ng Radio-Canada.

Kasama sa bagong pasilidad ang isang research centre at ang mRNA vaccine production plant, ayon sa kasunduan na na-finalize noong huling tag-araw. Ang planta ay gagawa ng 30 milyong doses kada taon, at ang kompanya ay mag-e-employ ng 200 hanggang 300 na tao.

Ang eksaktong lokasyon ng bagong planta, na nakatakdang makumpleto sa 2024, ay idedetermina pa, at nasa ilalim ng negosasyon, ngunit kinumpirma ng Radio-Canada na ito ay nasa greater Montreal region.

Ang CEO ng Moderna na si Stéphane Bancel ay sinabi na ayaw niyang madaliin ang kanyang desisyon, binanggit din niya na dapat itong gawin na may diligence.

Kailangan mong maintindihan na ang mga ganitong desisyon ay hindi para sa anim na buwan, isa o dalawang taon, ngunit ito ay isang desisyon para sa 20, 30 o 40 taon, aniya.

Napakaimportante na gawin natin ito sa isang lugar kung saan mayroon tayong tamang lebel ng talento, na magiging mga empleyado ng Moderna.

Mula nang magsimula ang pandemya, ang gobyerno ni Trudeau ay ipinangako na itataguyod muli ang biomaufacturing sector ng Canada. Sa ngayon, ang Canada ay nag-invest ng $1.6 bilyon sa humigit-kumulang 30 proyekto kaugnay ng biomanufacturing, mga bakuna at therapies.

Kapag nag-team up sina Trudeau at Legault para isagawa ang anunsyo, sila ay inaasahan na sasamahan ng mga probinsyal at pederal na mga ministro.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Radio-Canada