Bakit ang pagbagsak ng presyo ay ’di gagawing abot-kaya ang housing anumang oras ngayon

Isa lang itong patak sa balde, ani house hunter Gillian Newing. Sinusubukan niyang bumili ng bahay sa loob ng limang taon. Siya ay nagtatrabaho sa advertising sa downtown Toronto, nag-ipon ng maraming taon at tinutukan ang real estate market.

Sa isang ulat noong nakaraang linggo, nag-forecast si RBC economist Robert Hogue na ang presyo ng mga bahay ay magpi-peak ngayong spring, at bababa on average ng 2.2 porsyento sa 2023 — ang dating forecast ay humiling para sa 0.8 porsyento na pagtaas sa 2023.

Sa palagay namin ang national benchmark price ay bababa na malapit sa limang porsyento on a quarterly basis from peak to trough, ani Hogue.

Ang housing market ng Canada nakakakita na ng senyales ng paglamig habang tumataas ang interest rates:

Sinabi ni Vancouver real estate agent Steve Saretsky na magiging mas malala pa ito. Nakikita niya na naibebenta ang mga property na 10 o 12 porsyento na mas mababa kaysa sa ibang bahay na naibenta anim o walong linggo lang ang nakalipas.

Iyon ay pagkukumpara sa hindi peak price, kung saan ang mga tao noong Pebrero ay halos nabaliw at nagbayad ng sobra-sobra, aniya.

Ang 2.2 porsyento na pagbaba (gaya ng hinihiling ng RBC economics) ay hindi pa rin pabababain ang mga presyo ng bahay sa lebel na nakita natin noong Marso. Kahit ang 10 porsyento na babala ni Saretsky ay kaunti lang ang magagawa.

Sa katunayan, kung gagamitin mo ang MLS home price statistics na inilabas ng Canadian Real Estate Association, ang 30 porsyento na pagbaba ay dadalhin lamang tayo sa mga presyo na ibinabayad noong late 2020. Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

