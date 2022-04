Canada nagpataw ng sanctions sa mahigit 200 na loyalista ni Putin sa Donbas region

Sinusuportahan ng puwersa ng Russia ang separatists na mga rebelde sa Donbas area sa loob ng walong taon kasunod ng annexation ng Crimean peninsula noong 2014.

Ang Canadian sanctions ay nakapokus sa bagong pagtatangka ng Russia na i-annex ang mga lugar sa Donbas sa pamamagitan ng pagta-target sa mga tao na sinusubukan na suportahan ang susunod na phase ng dalawang buwan na digmaan ng Russia sa Ukraine.

“Ang Canada ay hindi lang tatayo sa isang tabi at panonoorin si Presidente Putin at ang kanyang mga kasabwat na subukang muling iguhit ang borders ng Ukraine nang walang parusa,” sinabi ni Foreign Affairs Minister Mélanie Joly sa isang pahayag. Ang internasyonal na batas ay dapat irespeto.

Sinabi ng Global Affairs Canada na tina-target ng bagong measures ang 11 na senior officials at 192 na iba pang miyembro ng People's Councils of the self-proclaimed People's Republics of Luhansk and Donetsk dahil sa pagsuporta ng mga ito sa pag-atake ni Putin sa naturang lugar.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.