Canada iniisip na kunin, ibenta ang Russian assets na nakolekta sa ilalim ng sanctions

Ang Canada ay kabilang sa ilang mga bansa na nagpataw ng sanctions sa Russia matapos nitong lusubin ang Ukraine noong Pebrero 24 sa tinatawag nitong special operation.

Ngayong araw, hinahanap natin ang kapasidad na hindi lang kunin ngunit pahintulutan ang forfeiture ng assets ng mga na-sanction na indibidwal at entities para pahintulutan tayo na bigyan ng kompensasyon ang mga biktima mula sa pinagbilhan, ani Joly sa isang pahayag noong Martes.

Ang mga pagbabago na iyon ay gagawin ang sanctions regime ng Canada na una sa G7 na nagpahintulot sa ganitong aksyon.

Ang mga sanction ay pinipilay na ang ekonomiya ng Russia at inuubos ang resources ni President Vladimir Putin para ipagpatuloy ang digmaan, ayon sa ministro.

Patuloy tayong mag-a-apply ng maximum pressure sa rehimen ni Putin at magpapataw ng severe costs para sa digmaan na ito, dagdag ni Joly.

Ang mga pagbabago na nais ipatupad ng Canada sa sanctions law nito ay mangangahulugan na ang mga pondo o nakuhang property mula sa Russia ay maaaring ipambayad para tulungan na makabangon muli ang Ukraine o ‘di kaya ay mapupunta sa mga naapektuhan ng paglusob ng Russia.

Sinasabi sa text ng bill (bagong window) na ang mga nakuhang assets ay maaaring gamitin sa reconstruction ng dayuhang estado na apektado ng matinding paglabag sa internasyonal na kapayapaan at seguridad.

Ang mga pondo ay maaari rin gamitin para sa restoration ng internasyonal na kapayapaan at seguridad at bigyan ng kompensasyon ang mga biktima kapag nasira ang seguridad na iyon.

Ang katulad na bill ay pahihintulutan ang Canada na kunin at kumpiskahin ang Russian assets para sa layunin na suportahan ang mga biktima ng pag-atake ng Russia na ipinanukala na ni Sen. Ratna Omidvar at nakatakdang aprubahan ng upper chamber.

Hinikayat ng Ukrainian Embassy sa Canada ang mga mambabatas na mabilis na umakto sa bill ni Omidvar.

Naniniwala kami na lubos na patas na ang Russian state property o ill-gotten assets ng Russian oligarchs ay maging parte ng reparations ng aggressor state sa mga biktima ng agresyon, ayon sa pahayag ng embahada.

Sa pamamagitan ng pagpasa sa Bill S-217 maipapakita ng Canada ang leadership at maaaring maging halimbawa ito para sa iba na sundan at ipakita na ang Russian kleptocratic corrupt regime ay ganap na magbabayad para sa kanilang mga krimen laban sa Ukraine.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News at The Canadian Press