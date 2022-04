Ano’ng mali sa home care sa Canada at paano nagbago ng kurso ang isang bansa

Kapag dumating na ang isang home-care worker para ilagay siya sa wheelchair, bihisan at tulungan na magbanyo, madalas si Algie ay may isang oras na lamang — minsan dalawa — bago dumating ang isa pang home-care worker para siya ay ibalik na muli sa kama pagsapit ng alas-kuwatro ng hapon.

Ang pagiging stuck sa kama … ay hindi maganda para sa aking katawan, sa aking balat o sa aking pag-iisip, sabi ng pasyente na taga-Toronto, na unti-unting nawawala ang abilidad na gawin ang lahat ng pangkaraniwang aktibidad ng pamumuhay.

Ngunit sinabi ng home-care company na ito lang ang available, aniya. Minsan sa isang linggo, nakakakuha siya ng tawag at sinasabihan siya na walang available na home-care worker.

PANOORIN | Ang sistema na sinasabi ng isang clinician na laban siya:

Si Algie ay hindi nag-iisa pagdating sa mga reklamo tungkol sa standard home care. Ang pinakahuling imbestigasyon ng CBC Marketplace ay nagbunsod ng daan-daang istorya mula sa mga kliyente ng home-care at kanilang mga pamilya sa buong bansa, na nagrereklamo ukol sa missed visits, shortened visits at ang inability na makakuha ng visits at all.

Dagdag pa sa mga problema, ang bilang ng mga tao na umaasa sa home care ay inaasahan na tataas ng mahigit 50 porsyento wala pa ang isang dekada, ayon sa Canadian Medical Association (CMA). Tinataya sa pinakahuling ulat na mahigit 1.1 milyong Canadians ang tumatanggap ng home care at pagdating ng 2031, ang bilang na iyon ay malamang tataas sa 1.7 milyon. Bukod dito, tinataya ng ulat na ang annual cost ng long-term care at home care sa Canada ay halos dodoble sa panahon na iyon, mula $29.7 bilyon hanggang $58.5 bilyon.

Ang problema ay lumalala, ani Canadian Medical Association CMA president Katharine Smart. May tunay na panganib na makikita natin ang ating sistema na bumagsak sa mga susunod na buwan at taon.

Ito ay isang madilim na prediksyon na hindi kailangan matupad, ani Dr. Samir Sinha, direktor ng health policy research para sa National Institute on Ageing at direktor ng geriatrics sa Sinai Health at University Health Network sa Toronto.

Ang isang paraan para sumulong ay sundan ang Denmark, ani Sinha, na nagpunta sa Scandinavian na bansa para pag-aralan ang long-term care strategy nito at bumalik noong nakaraang buwan kasama ang crew ng CBC Marketplace. Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.