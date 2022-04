[Ulat] Bilangan sa balota sa overseas absentee voting patuloy na binabantayan sa Canada

Masaya si Jarie Persigas at nakumpleto na nito ang kanyang pagboto. Nararamdaman ko na meron akong obligasyon sa Pilipinas para i-exercise ko ang karapatan na bumoto. Pinagsikapan namin ng misis ko na marehistro noong September. Para maiboto namin kung sino ang nasa puso namin na gusto isulat sa aming balota, sabi ni Jarie.

Natanggap ni Persigas ang kanyang postal voting packet araw ng Huwebes noong nakaraang linggo. Litrato: Jarie Persigas

Sinelyohan at ipinadala ni Jarie ang balota para mabilang sa kanyang presinto sa konsulada sa Calgary, Alberta.

Mabilis na nakapili ng kandidato sa pagka-pangulo, ikalawang pangulo, mga senador at party list si Persigas. Kulang talaga ang panahon ni Pangulong Duterte. Kailangan natin ng pangulo na magpapatuloy sa pangarap at proyekto ng pangulo, ani Jarie.

Ipinangako sa kampanya noon ni Pangulong Rodrigo Duterte na matatapos ang problema sa iligal na droga sa Pilipinas sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Kasama sa pangunahin na kanyang naipangako na aksyunan ang kurapsyon at kriminalidad sa bansa.

Sa Hunyo 30 ngayong taon bababa na sa puwesto si Pangulong Duterte sa pagtatapos ng kanyang anim na taong termino.

Unang pagkakataon ni Jarie na bumoto bilang absentee voter mula nang siya ay tumira sa Canada noon pang 2016.

Iniiwasan niya umano na maantala ang pagpapadala sa balota. Kaya noong araw ng Linggo sinelyohan nito ang envelope at inihulog na ang balota.

Ang iniiisip ko baka magtagal sa post office. Kaya heto na para kasamang mabilang.

Sa naunang panayam ng Radio Canada International kay Ambassador Rodolfo Robles muling nilinaw nito na dalawang beses sa isang linggo naka-iskedyul ang feeding sa mga natatanggap na balota. All ballots or patches received are properly recorded and entered into the machine. So that's Monday and Thursday. Tuloy-tuloy ‘yon. And the last I think would be May 9 [around] 7 p.m. That's the last we could receive the ballot, paglilinaw naman ni Ambassador Robles.

Mahigpit na isinasaad sa batas na tanging ang mga balota na umabot sa takdang oras ang bibilangin.

The Overseas Voting Act of 2013 Section 25.3 Only mailed ballots received by the post before the close of voting on the day of elections shall be counted in accordance with section 27 hereof…

Inanunsyo ng Philippine Embassy sa Ottawa na nakatakdang isara ang lokal na botohan kasama na ang alinman sa tatlong posts sa Canada sa ganap na alas-siyete ng gabi oras ng Pilipinas sa Mayo 9. At the proper time it will be counted in the presence of the accredited watchers. Kasi meron tayong dominant party watchers, minority party watchers, Overseas Filipino Worker OFW watchers, meron tayong independent watchers but they must be accredited, ani Robles.

Ang nakumpleto na balota na aabutan ng pagsasara ng botohan ay hindi na bubuksan, ikakansela at kailangan i-report sa Commission on Elections sa loob ng 30 araw mula sa araw ng halalan batay sa Overseas Voting Act.

Samantala, pinuri naman ni Gloria Cardinal-Tan, isang party poll watcher sa Toronto, ang ipinapatupad na transparensiya ng konsulada sa ginagawang pagpasok at pagbilang sa mga natanggap na balota mula sa mga bumoboto. Matiyaga niyang sinusundan ang proseso mula sa beripikasyon sa makina hanggang sa isa-isang ipinapasok ang bawat balota sa Vote Counting Machine VCM .

Si Gloria Cardinal-Tan, presidente ng Partido Federal ng Pilipinas - Toronto, ay tumatayong poll watcher sa nagpapatuloy na bilangan ng mga balota sa Toronto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Kaya lang ay mababa pa umano kung tutuusin ang mga natanggap na balota sa mga presinto ng Toronto kumpara sa libo-libong rehistrado rito. Dumadami na. Pero sabi ko 'Oh Diyos ko, mag-Thursday na. Wala pang libo itong [mga naipasok] mula noong nag-umpisa 'yung [feeding of ballots].' Ibig sabihin sa darating na Thursday [tiyak] mag-o-overtime na magka-count, sabi ni Gloria.

Kaugnay na ulat

Mula pasado alas-nuebe ng umaga hanggang sa ala-una ng hapon noong Lunes, Abril 25, tuloy-tuloy ang ginawang feeding ng mga balota sa dalawang Vote Counting Machine VCM na ginagamit ng konsulada sa Toronto.

Nagsisilbi na polling precincts ang post sa Toronto para sa mahigit 39,000 na rehistradong overseas absentee voters sa nasasakupan nito.

Tiniis umano ni Tan ang gutom makatulong lang na bantayan ang bawat balota na ipinapasok at binibilang ng Vote Counting Machine VCM bago diretsong ihulog sa loob ng ballot box. Wala kaming kinain. Kendi lang ang kinain ko. Kasi dire-diretso. Sabi ko paano pa kaya sa Thursday, ani Tan. It's getting there. Kasi dumadami na ang nakatanggap [ng balota].

Pero may agam-agam siya na posibleng hindi aabot sa takdang oras ang ibang balota bago magsara ang botohan sa Mayo. Ang iniisip [sana] ng iba na ikokolek ang ballots pero hindi pwedeng i-submit na grupo. Kaya sabi ni consul general (Orontes Castro) kung may kamag-anak na pwede mo-i-authorize para personal na ihulog [sa konsulada pupwede].

Pinapapirma ang bawat poll watcher bilang patotoo sa mga nasaksihan sa proseso para sa feeding ng mga balota sa vote counting machine o VCM. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Unang inihayag noon ni Consul General Orontes Castro na hangga’t maaari ay magiging maluwag ang Special Board of Canvassers sa Toronto sa pagtanggap ng mga darating pang balota. Pero hindi malinaw kung hanggang anong oras sa Mayo 9 mapagbibigyan ng mga tatayo na miyembro ng Special Board of Canvassers SBOC ang hahabol na mga balota sa huling araw ng botohan.

Alas-siyete ng umaga sa Mayo 9 ay maaaring sarado na ang botohan na isasabay sa lahat ng mga polling precincts sa parehong araw ng eleksyon sa Pilipinas.

Sa ngayon, bukas buong linggo ang mga konsulada maging sa weekends at mga holiday hanggang sa Mayo 9. Ito ay para tumanggap sa gustong personal na maghulog o kaya sa mga ipinadala na balota ng mga botante.