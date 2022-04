Ryerson University binago ang pangalan sa Toronto Metropolitan University

Bumoto ang board of directors ng eskuwelahan noong Agosto para baguhin ang pangalan nito dahil sa mga alalahanin na ang lalaki kung saan sinunod ang pangalan ng unibersidad ay may kaugnayan sa residential schools sa Canada.

Ang residential schools ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan. Ang huling residential school ay nagsara noong 1997.

Si Egerton Ryerson ay kinokonsidera na isa sa mga pangunahing arkitekto ng residential school system, nitong mga nakaraang taon, ang staff at mga estudyante ay nanawagan sa unibersidad na baguhin ang kanilang pangalan.

Wala akong maisip na mas magandang pangalan kaysa sa Toronto Metropolitan University, sabi ni President and Vice-Chancellor Mohamed Lachemi, sa isang pahayag. Metropolitan ay isang repleksyon kung sino tayo noon pa man — isang urban institution na dedicated sa excellence, innovation at inclusion at sino ang layunin natin na maging — isang lugar kung saan ang lahat ay mararamdaman na sila ay welcome, seen, represented at celebrated.

Ang pagbabago ay isinagawa bilang parte ng 22 rekomendasyon ng Standing Strong (Mash Koh Wee Kah Pooh Win) Task Force ng unibersidad.

Ang Truth and Reconciliation ay isang pangunahing prayoridad para sa eskuwelahan nang ikonsidera nito ang bagong pangalan, ayon sa news release ng unibersidad, dagdag pa nito ang mga opisyal ay committed sa pagpapatupad ng lahat ng rekomendasyon ng task force.

Kasama sa 22 rekomendasyon ng grupo ang pagpapalit sa pangalan ng institusyon, pagbabahagi ng materyales na kinikilala ang legasiya ni Egerton Ryerson at pagbibigay ng mas maraming oportunidad para matuto tungkol sa kasaysayan ng Indigenous at Indigenous-colonial relations.

Ito ay isang napakaimportanteng sandali sa kasaysayan ng unibersidad habang sumusulong tayo kasama ang isang pangalan na mas mahusay na sumasalamin sa ating values at kaya tayong dalhin sa hinaharap, ani Lachemi.

Ang estatwa ni Egerton Ryerson na minsan ay nakatayo sa campus ng unibersidad ay itinumba noong nakaraang taon (bagong window), sa gitna ng pagkakadiskubre sa unmarked grave sites sa dating residential schools.

Ang estatwa ni Egerton Ryerson, isa sa mga arkitekto ng residential school system, ay itinumba sa unibersidad. Litrato: CBC / Evan Mitsui

Pagkatapos ng isang araw, daan-daang propesor at ibang faculty members sa unibersidad ang pumirma sa isang liham na nagdedemanda sa unibersidad (bagong window) na baguhin ang taglay na pangalan.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.