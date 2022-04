Ang final plan nina Prince Charles at Camilla para sa kanilang Canadian tour

Ang pagbisita ay parte ng Platinum Jubilee celebration ni Queen Elizabeth. Magho-host ang Heritage Canada ng isang technical briefing para sa mga mamamahayag tungkol sa trip ala-una ng hapon ngayong Martes.

Mayo 17

Ang Prince of Wales at ang Duchess of Cornwall ay lalapag sa St. John’s sa Mayo 17.

Isang opisyal na welcome ceremony ang magaganap sa presensya ng Indigenous na mga pinuno sa Confederation Building, kung saan nagtatagpo ang House of Assembly ng Newfoundland and Labrador. Kasama sa seremonya ang tradisyonal na mga awitin at kuwento mula sa probinsya, isang panalangin sa Inuktitut, Innu drumming at Mi'Kmaq na musika.

Pagkatapos bibisita ang mag-asawa sa Government House, ang opisyal na tirahan ng Lieutenant Governor ng probinsya. Ang dalawa ay makikilahok sa isang sandali ng pagninilay at pagdadasal sa Heart Garden ng property, na itinanim para alalahanin ang lahat ng Indigenous na mga bata na pumanaw sa residential school system, ang mga survivors at kanilang mga pamilya.

Pagkatapos makikipagkita si Charles sa isang kinatawan ng Campaign for Wool Canada — isang inisyatiba na inilunsad noong bumisita ang royal couple sa Canada taong 2014 na naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa natural na mga benepisyo ng wool at ang sustainability nito. Ang similar na mga inisyatiba ay inilunsad sa iba pang mga bansa.

Makikilahok din si Charles sa isang knitting circle sa century-old non-profit na organisasyon na tinatawag na NONIA.

Ia-unveil ng mag-asawa ang isang tansong marker sa simula ng bagong gawang Commonwealth Walkway sa Government House.

Matatapos ang kanilang araw sa Quidi Vidi Village na may mga paghinto sa Quidi Vidi Village Artisan Studio, paglalakad sa harbour, pakikipag-usap sa mga lokal na residente at pagbisita sa isang micro-brewery.

Aalis sila sa St. John’s at tutungo sa Ottawa, kung saan sila ay sasalubungin at babatiin ng mga dignitaryo.

Mayo 18

Sa Mayo 18, si Charles ay itatalaga bilang isang extraordinary commander ng Order of Military Merit ni Gov. Gen. Mary Simon, kasama ang vice-chief ng defence staff, sa Rideau Hall sa Ottawa.

Ito ang magiging marka ng ika-50 na anibersaryo ng order na nilikha noong 1972 para kilalanin ang distinctive merit at exceptional service ng mga nagsilbi sa Canadian Armed Forces.

Pagkatapos, sa National War Memorial, ang royal duo ay makikilahok sa isang wreath-laying ceremony at isang minuto ng katahimikan.

Makikipagkita sila sa mga miyembro at organisayon mula sa Canadian Ukrainian na komunidad at Ukrainian Canadian Congress.

Ang prince at duchess ay bibisita sa isang elementary school para pag-usapan ang kahalagahan ng literacy at makikipag-usap sa mga magulang ng mga estudyante na newcomers sa bansa.

Susunod, dadalo sila sa Royal Canadian Mounted Police Musical Ride, isang paglalakad sa mga kwadra ng Royal Canadian Mounted Police RCMP at sasaksihan ang isang espesyal na pagtatanghal.

Bibisitahin din ni Charles ang mga participants ng Prince's Trust Canada, na sumusuporta sa mga beterano at mga kabataan habang sila ay nagsisimula sa kanilang green jobs. Kakausapin niya ang isang grupo ng Canadian stakeholders tungkol sa kahalagahan ng sustainable financing sa paglaban sa climate change.

Sa pagtatapos ng hapon, makikipagkita si Charles kay Prime Minister Justin Trudeau sa Rideau Hall.

Pagsapit ng gabi, makikipagkita muli si Charles sa Governor General bago dumalo sa isang reception.

Mayo 19

Sa Huwebes, magpapaalam na ang mag-asawa sa Ottawa at tutungo sa Yellowknife, Northwest Territories N.W.T. , kung saan sila ay sasalubungin ng mga dignitaryo.

Bibisita sila sa Dettah, isang Dene First Nation community malapit sa capital city, kung saan sila ay iwe-welcome ng Indigenous na mga pinuno mula sa buong teritoryo sa pamamagitan ng isang opening prayer, isang drumming circle at isang feeding-the-fire ceremony. Si Charles ay makikipag-usap sa local chiefs at elders habang si Camilla naman ay bibisita sa Kaw Tay Whee School para alamin ang kanilang programa at mga gawain para mapreserba ang mga wikang Indigenous.

Ang prince ay makikipagkita sa Canadian Rangers para markahan ang ika-75 na anibersaryo ng organisasyon.

Si Camilla ay bibisita sa transitional house na nag-aalok ng mga serbisyo para sa mga kababaihan na tumatakas sa karahasan.

Sa isang pagpupulong na nagpopokus kung paano naaapektuhan ng climate change ang Northwest Territories, makikipag-usap si Charles sa mga lokal na eksperto sa Dettah Ice Road, na kumokonekta sa Yellowknife at Dettah sa panahon ng mga mas malamig na buwan.

Finally, sa kalapit na heritage centre, ang visiting royals ay makikipagkita sa local food producers para pag-usapan ang innovative ways kung paano mao-overcome ang environmental challenges sa food industry sa Norte.

Pag-uusapan din nila ang Treaty 11, ang kasaysayan at legasiya (bagong window) nito. Ang treaty ay pinirmahan ng First Nations at ng gobyerno ng Canada noong early 1920s.

Oobserbahan nila ang isang demonstrasyon ng tradisyonal na Inuit sports at matututo tungkol sa sining bago pumunta sa Ceremonial Circle, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao sa teritoryo. Bilang parte ng Platinum Jubilee Celebration, magkakaroon ng flag raising, presentasyon ng mga halaman at bulaklak at unveiling ng isang plake.

Pagkatapos ang royal couple ay aalis na, ihahatid sila ng mga dignitaryo at ng isang departure guard.

Isang artikulo ni Joseph Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.