Manitoba gagastos ng $5.1M para suportahan ang newcomers at settlement projects

Labinlima na organisasyon ang tutulong sa integrasyon ng mga newcomer sa Manitoba, inanunsyo ni Minister Jon Reyes noong Lunes sa isang press conference.

Habang nagsimula nang dumating ang mga refugee mula sa Ukraine sa Manitoba, ang investment ay makakatulong para itaguyod ang isang network ng mga serbisyo at isang komunidad ng care supports para sa lahat ng newcomers sa buong probinsya, ani Reyes.

Nag-isyu ng call ang gobyerno ng Manitoba ngayong 2022 para sa service delivery organizations na direktang nagbibigay ng suporta sa newcomer settlement, orientations, language at employment services, ani Reyes.

Ang Manitoba Start ang umaakto bilang central registration para sa lahat ng newcomers sa Winnipeg, ani Judith Haze, ang executive director ng organisasyon, na tatanggap ng $3 milyon na pondo para makapagbigay ng mga serbisyo sa newcomers sa Manitoba.

Ang mga newcomer mula sa buong mundo ay tatanggap ng assessments of needs at assets at isang initial settlement plan, ani Haze.

Ang organisasyon ay makikipagtulungan sa iba pang ahensiya sa buong probinsya para i-refer ang mga kliyente sa pinakamahusay na mga serbisyo na susuporta sa kanila habang nagta-transition sa kanilang bagong tahanan.

Ang natitirang pondo, $2.1 milyon, ay ibabahagi sa 14 na organisasyon para sa settlement projects.

Inaasahan ng probinsya ang 6,000 newcomers at kanilang mga pamilya na makikinabang mula sa mga proyekto na ito. Ang newcomers ay magkakaroon ng access sa mga suporta habang sinisimulan na mag-settle sa kanilang bagong buhay, ani Reyes.

Ang mga suporta na ito ay ie-enhance ang kanilang abilidad na mag-participate sa labour market at pabilisin ang kanilang overall integration at settlement sa Manitioba, ani Reyes.

Ang mga programa ay magbibigay ng integration services para sa lahat ng newcomers, kasama ang skilled workers na may temporary work permit at international students na may study permit na normally ay hindi eligible para sa federal settlement support.

Ipinaliwanag din ni Reyes kung paano makakatulong ang settlement services para sa newcomers na itulak ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagsuporta sa mas malakas at mas matagal na economic attachment at newcomer retention.

Kinikilala ng gobyerno ng Manitoba na ang imigrasyon ay isang pangunahing prayoridad para sa probinsya, partikular habang nagrerekober tayo mula sa pandemya, ani Reyes.

Ang 14 na organisasyon na tatanggap ng pondo bukod sa Manitoba Start ay ang:

Economic Development Council for Manitoba Bilingual Municipalities.

Family Dynamics.

Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba Inc.

Immigrant Centre Manitoba Inc.

Manitoba Interfaith Immigration Council Inc.

Mosaic Newcomer Family Resource Network Incorporated;

Newcomers Employment and Education Development Services Inc.

North West Regional Immigrant Services Inc.

Portage Learning and Literacy Centre Inc.

Regional Connections Immigrant Services.

Société de la francophonie manitobaine (SFM).

Steinbach Chamber of Commerce.

Westman Immigrant Services.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.