Top Russian diplomat binalaan ang Ukraine laban sa pagpukaw sa WW III

Samantala, sinabi ng British Defence Ministry ngayong Martes na nakuha na ng puwersa ng Russia ang lungsod ng Kreminna sa Ukraine sa rehiyon ng Lukansk matapos ang ilang araw na labanan sa mga kalsada.

Ang lungsod ng Kreminna ay naiulat na bumagsak at ang mabigat na labanan ay inulat sa katimugang bahagi ng Izium habang sinusubukan ng puwersa ng mga Ruso na umabante sa mga lungsod ng Sloviansk at Kramatorsk mula sa hilaga at silangan, sinabi ng British military sa isang tweet. Hindi nila sinabi kung paano nila nalaman na bumagsak na ang lungsod, 575 kilometro timog-silangan ng kapitolyo ng Ukraine, ang Kyiv. Hindi agad nagbigay ng komento ang gobyerno ng Ukraine.

Sinabi ng General Staff ng Ukraine na ang puwersa ng Russia ay binobomba ang Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Ukraine, habang lumalaban sila para ganap na makontrol ang mga rehiyon ng Donetsk at Luhansk, na kinompromiso ang Donbas sa industrial heartland ng Ukraine, at magtaguyod ng isang land corridor sa Crimea.

Sa lugar ng Velyka Oleksandrivka, isang bayan sa rehiyon ng Kherson na higit na kinokontrol ng mga Russian, winasak ng puwersa ng Ukraine ang isang ammunition depot at "pinatalsik" ang mahigit 70 Rusong sundalo, sabi ng General Staff.

Ang gobernador ng rehiyon ng Luhansk, si Serhiy Haidai, ay sinabi sa messaging app na Telegram na binomba ng mga Russian ang mga sibilyan ng 17 beses sa nakalipas na 24 oras at naapektuhan nang husto ang mga lungsod ng Popasna, Lysychansk at Girske.

Apat na tao ang namatay at siyam pa ang nasugatan noong Lunes sa pambobomba ng Russia sa Donetsk region, sinabi ni Governor Pavlo Kyrylenko sa Telegram. Sinabi niya na isang siyam na taong gulang na babae at 14 na taong gulang na lalaki ang kabilang sa mga namatay.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.