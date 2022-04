Trudeau nagtawag ng public inquiry sa paggamit ng Emergencies Act sa convoy protests

Sa isang news release, sinabi ni Trudeau na ang isang independent public inquiry na tinatawag na Public Order Emergency Commission ay nilikha upang suriin ang mga pangyayari na nauwi sa pag-iisyu ng deklarasyon.

Ginamit ni Trudeau ang act sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Canada noong naganap ang Freedom Convoy, na nagbigay sa pederal na gobyerno ng panandaliang kapangyarihan para harapin ang blockades at mga protesta laban sa pandemic restrictions.

Kasama rito ang ebolusyon ng convoy, ang epekto ng funding at disinformation, ang ekonomikong epekto, at ang gawain ng mga pulis at iba pang responders bago at pagkatapos ng deklarasyon, ayon sa release.

Si Paul Rouleau ang pinangalanan na commissioner na mamumuno sa inquiry. Siya ang unang na-appoint bilang Ontario Superior Court justice noong 2002 at sumapi sa Ontario Court of Appeal noong 2005.

Si Rouleau, na nanilbihan sa territories sa panahon ng kanyang karera bilang litigator, ay naatasan na isumite ang final report, sa parehong opisyal na wika, sa parehong Houses of Parliament bago ang Pebrero 20, 2023.

Sa mga darating na araw at linggo, ako ay makikipagtulungan para itaguyod ang Public Order Emergency Commission at mag-aalok ng mas maraming impormasyon kung paano gagana ang Komisyon sa hinaharap, ani Rouleau sa isang pahayag. Ako ay committed para tiyakin na ang proseso ay maging bukas at transparent hangga't maaari, kinikilala rin ang mahigpit na timelines para sa reporting na ipinatupad ng Emergencies Act.

Sinabi ni Trudeau sa isang pahayag na titingnan ni Rouleau ang mga pangyayari na nagbunsod sa paggamit ng Emergencies Act at gagawa ng mga rekomendasyon para maiwasan na mangyari muli ang ganitong mga kaganapan.

Trudeau binanggit ang mga seryosong hamon kapag ginamit ang Emergencies Act

Ang Emergencies Act ay binawi noong Pebrero 23 matapos matagumpay na na-clear ng mga pulis ang kalsada ng Ottawa at winakasan ang mga protesta. Ayon sa batas, ang isang inquiry sa paggamit ng act ay kailangan itawag sa loob ng 60 araw ng pagbawi sa deklarasyon.

Binanggit ni Trudeau na may mga seryosong hamon sa abilidad ng law enforcement para epektibong ipatupad ang batas nang ianunsyo niya ang paggamit sa act.

Ito ay tungkol sa pagpapanatili sa kaligtasan ng Canadians, pagpoprotekta sa mga trabaho ng mga tao at ang pagbabalik ng tiwala sa ating mga institusyon, aniya noong panahon na iyon.

Ang hindi pa nagagawang paggamit sa Emergencies Act, ayon kay Trudeau, ay nagbigay sa pulis ng tools upang ibalik ang kaayusan sa mga lugar kung saan ang publikong pagtitipon ay kinokonsidera na ilegal at mapanganib na mga aktibidad, tulad ng blockades.

Sinabi ni Deputy Prime Minister Chrystia Freeland na noong panahon na iyon ang Canadian financial institutions ay maaaring panandalian na ihinto ang pagbibigay ng financial services sa mga pagkakataon kung saan mayroong hinala na ang account ay ginagamit para palawigin ang ilegal na blockades at mga okupasyon.

Nang una itong ianunsyo, ang mga premier ng Alberta, Saskatchewan, Manitoba at Quebec ay nagpahayag ng kanilang alalahanin tungkol sa paggamit ng act.

Joint committee nire-review ang Emergencies Act

Noong Marso, isang special joint committee ng pitong MPs at apat na senador ang sinimulang i-review ang paggamit ng Emergencies Act.

Ang komite ay magkikita muli sa Martes. Hindi pa nila inilalabas ang anumang findings.

Ang Emergencies Act ay may itinakdang mga termino para sa gabinete na i-set up ang inquiry na inanunsyo ngayong Lunes. Sinasabi nito na ang isang inquiry ay dapat maganap sa mga pangyayari na humantong sa paglabas ng deklarasyon at ang mga hakbang na ginawa para sa pagharap sa emergency.

Ang inquiries ay tipikal na may kasamang mga saksi na nag-alok ng testimonya, review ng mga record at ang paggamit ng mga eksperto para tulungan ang parliamentarians.

Isang artikulo ni David Fraser (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.