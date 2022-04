Ulat sa rasismo pinuna ang militar dahil sa kakulangan ng pagkilos sa nagdaang 20 taon

Ang naturang ulat ay resulta ng isang taong review ng panel na binubuo ng mga nagretirong miyembro ng Canadian Armed Forces na inatasang kilalanin ang mga paraan para tugunan ang hate, rasismo at diskriminasyon sa mga rango.

Ang review ay inilunsad noong Disyembre 2020 sa gitna ng concerns tungkol sa sistematikong rasismo sa militar, gayundin sa mga naiulat na ugnayan ng ilang miyembro sa hate groups, right-wing extremism at white supremacy.

Isang internal document na nagbubuod sa mga pangunahing findings ng panel ang nakuha ng The Canadian Press at sinasabi na ang militar ay pupunahin dahil nabigo itong umakto sa mga nakaraang reviews at mga rekomendasyon para tugunan ang problema sa nakalipas na 20 taon.

Mahigpit na inuulit ng ulat na ang Defence Team ay dapat maglagay ng mas malaking emphasis sa naunang mga rekomendasyon na ginawa dahil naniniwala ito na ang organisasyon ang may kaalaman at kadalubhasaan para ipatupad ito upang tiyakin ang epektibo at makahulugang pagbabago sa kultura, ayon sa summary na may petsa na Abril 14.

Nanawagan din ang panel sa militar na itaas ang boses ng mga taong may lived experiences, at bigyan ng emphasis ang tracking ng implementasyon ng mga naunang rekomendasyon para siguraduhin ang tunay na pagbabago ng kultura sa mga rango.

Ang advisory panel ay binibigyang-diin sa ulat, na ang tanging paraan para maganap ang pagbabago ay nasa higit na pananagutan simula sa unit level at tumataas sa bawat lebel ng organisasyon, ayon sa summary ng ulat.

Mga alegasyon na ang right-wing groups ay aktibong nagre-recruit ng mga miyembro

Lumalaki ang concerns tungkol sa rasismo sa Armed Forces at sa ugnayan sa pagitan ng ilang military personnel at hate groups matapos ang sunud-sunod na pangyayari at mga ulat na ang ilang right-wing groups ay aktibong nagre-recruit ng service members.

Kasama sa mga insidente ang grupo ng sailors na associated sa Proud Boys na gumulo sa isang Mi'kmaq ceremony sa Halifax noong 2017 at mga ulat ng media na ang iba pang miyembro ay nakikipag-ugnayan sa Neo-Nazi groups tulad ng Atomwaffen Division.

Isang military-intelligence report noong 2018 ang nagsabi na alam ng mga opisyal na may 30 aktibong service members ang parte ng isang hate group o gumawa ng mga pahayag na discriminatory o racist.

Hawak na ni Anand ang report ng panel mula pa noong unang bahagi ng Enero, ngunit ang paglabas niya sa naturang report ngayon lang ay kinuwestiyon ng opisina ni military ombudsman Gregory Lick.

Ang kanyang opisina ay nagsagawa ng sariling pag-aaral sa mga gawain ng militar para taasan ang diversity sa mga rango at ang findings na ito ay ilalabas sa unang bahagi ng Mayo.

Ilang ulit naming hiniling na makita ang ulat ng panel sa pamamagitan ng multiple channels bago ito ilabas sa loob ng maraming buwan, sabi ni ombudsman's office spokesman Andrew Bernardo, na iginiit na ang mga resulta ng review ni Lick ay hindi maganda.

Kung anumang bagong inisyatiba ang na-stood up bilang resulta ng ulat ng panel, ang ombudsman ay naging matibay na ang parehong mga pagkakamali ay hindi na maulit, at ang departamento at ang militar ay kailangang gawin ang mga bagay sa ibang paraan.

Ang summary document ay sinabi na ang mga opisyal ng Armed Forces and Defence Department ay tinatrabaho ang pagpapatupad ng 47 na rekomendasyon. Bagama’t binigyang-diin ng panel ang aksyon, sinabi ng summary document na kalahati lang ng mga rekomendasyon ang ipinatupad.

Ang iba ay gugugol ng mas maraming oras at nagre-require ng mas laganap na review at mga konsultasyon sa buong organisasyon dahil sa laki ng mga rekomendasyon, ang complexity nito at ang requirement na makipag-collaborate sa external partners.

Ang trabaho ay kino-coordinate ng isang bago, internal na komite na naatasan na ireporma ang kultura ng militar base sa ulat ng panel gayundin ng iba, kasama ang upcoming report ni retired Supreme Court justice Louise Arbour sa pagtugon sa sexual misconduct sa mga rango.

Ang panel ay inaasahan rin na mananawagan para sa uncomfortable conversations tungkol sa race at white privilege, at kung paano nagbibigay ng negatibong epekto ang systemic barriers sa Indigenous, Black at racialized na mga sundalo.

Mga alalahanin tungkol sa pagre-recruit at pagre-retain

Ang ulat ng panel ay inaasahan din na magsasalita tungkol sa epekto ng kolonyalismo, at ang kasalukuyang imbalance sa share ng mga puting lalaki sa military personnel kumpara sa natitirang populasyon ng Canada.

Nais ng panel members na i-stress na hindi nila sa kahit anumang paraan pinaliliit ang kontribusyon ng mga puting lalaki sa loob ng Defence Team; sila ay sintomas ng problema, ayon sa summary ng dokumento.

Kasama sa dokumento ang proposed response sa mga batikos na ang ulat ng panel ay simpleng wokeism at play, at sinabing: Nakita namin na ang konsepto ng wokeism ay patuloy na nagiging misaligned sa orihinal na kahulugan nito, na maging socially aware at well-informed.

At habang ang militar ay kasalukuyang nakapokus sa digmaan sa Ukraine at iba pang mga banta, inilalarawan ng summary document na ang pagbabago ng kultura ay kritikal sa pagre-recruit at pagre-retain ng sapat na bilang ng mga sundalo para tugunan ang mga hamon na iyon.

Importante na malikha ang isang pantay-pantay at inclusive na environment para tayo ay mapunta sa mas magandang posisyon para mag-recruit at i-retain ang mga tao na kailangan natin para tugunan ang mga mahahalagang isyu sa araw na ito, ayon sa summary.

Kung wala ang ating mga tao, hindi natin matutugunan o malalabanan ang mga digmaang papalapit na. Nananatili lamang ang mga tao sa isang lugar kung saan dama nila na they belong.

Isang artikulo ni Lee Berthiaume (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.