B.C. may pinakamatagal na wait times para sa walk-in clinics kumpara sa ibang probinsya

Sinabi ng Medimap na ito ang pinakamatagal sa anumang probinsya, at higit na doble sa national average na 25 minutos.

Anim sa 10 siyudad na may pinakamatagal na average wait times sa Canada ay nasa British Columbia B.C. noong nakaraang taon, ang Victoria ang may pinakamahabang average wait time na nasa mahigit dalawa at kalahating oras, ayon sa kompanya.

Sinabi ng founder at CEO na si Blake Adam na inaasahan nila ang pagbaba ng wait times mula 2019 hanggang 2021 habang mas kaunting tao ang bumibisita sa mga klinika sa panahon ng pandemya at naging pangkaraniwan ang virtual calls.

Iyon ang nakita namin sa bawat probinsya, nakita namin ang pagbaba ng wait times across the board, aniya. Sa British Columbia B.C. hindi ito ang kaso. Nakita namin ang wait times na tumaas mula 2019 hanggang 2021 ng humigit-kumulang 35 porsyento.

Habang hindi kasama sa datos ang lahat ng probinsya, at posible ang human error ng staff sa klinika pagdating sa pag-i-input ng wait times, sinabi ng kompanya na ang numero ay sinusuportahan ang sinasabi ng British Columbians.

Sinabi ni Dr. Renee Fernandez, executive director ng British Columbia B.C. Family Doctors, na mga isang milyong British Columbians ang walang family doctor, na nagreresulta sa delayed screening, visits at sa maraming kaso, matagal na paghihintay.

Kabilang sa mga bagay na dapat magbago, aniya, ay ang review ng provincial fees na ibinabayad sa mga family doctor, na hindi nakakahabol sa bilis ng operating costs.

Kung may itinuro ang pandemya sa atin ito ay 'yung maaari lang tayo umasa sa altruismo sa pagbibigay ng alagang pangkalusugan to a certain degree, ani Fernandez.

Sa isang punto ang mga tao sa sistema ay magsisimulang gumuho at mabigo. Sa kasamaang-palad, nasa ganitong punto na tayo sa family medicine at health care sa pangkalahatan.

Sinabi ni British Columbia B.C. Health Minister Adrian Dix na dapat pang magkaroon ng wastong assessment ng mga numero na inilabas ng Medimap, isang kompanya na sinabi niyang interesado sa pagpo-promote ng produkto.

Tinukoy niya ang ongoing efforts ng gobyerno para magtaguyod ng mas malakas na health-care system kasama ang pagbubukas ng 28 urgent at primary care centres na may mahigit isang milyong patient visits.

Ang hirap i-imagine kung paano tayo tumugon sa pandemya sa paraang ginawa natin kung hindi tayo nagbukas ng urgent at primary care centres, aniya.

Sinabi ni Fernandez na kung walang agarang aksyon natatakot siya na ang bilang ng mga doktor ay patuloy na bababa at ang wait times ay patuloy na tataas.

Ang great resignation na nakita natin sa ibang propesyon, well, nandito na ito ngayon, aniya.

