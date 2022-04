Canada kailangan ng mas maraming codebreakers — pero hindi sila madaling hanapin

Ang electronic spy agency ng Canada, ang Communications Security Establishment, ay nakatakdang tumanggap ng malaking pagdagsa ng pondo para ilunsad ang cyber operations (bagong window) at iwasan ang pag-atake sa mga server ng gobyerno, power grids at mga ospital.

Ang Communications Security Establishment CSE , na naglilipon at nagde-decode ng signals intelligence at namamahala rin sa technology security ng gobyerno, ay sinabi na nakakatanggap ito ng 10,000 hanggang 15,000 job applications bawat taon. Ngunit isa o dalawa lamang na kandidato mula sa 100 na aplikante ang naha-hire matapos ang skills testing at background security checks.

Hindi sikreto na ang recruitment para sa high-tech organizations ay nananatiling mapaghamon at highly competitive, ani Communications Security Establishment CSE spokesperson Evan Koronewski.

Sa Communications Security Establishment CSE , totoo rin ito para sa specific technical competencies na nire-require namin para sa maraming posisyon, ang kinakailangan na security clearances, at ang kasalukuyang requirement para sa mga matagumpay na kandidato para ma-relocate sa National Capital Region.

Inaalam pa ng Communications Security Establishment CSE kung ilang codebreakers at codemakers ang kailangan nito para suportahan ang tumaas na demanda para sa kanilang mga serbisyo. Hindi sinabi ni Koronewski kung ilan ang bakanteng posisyon na sinusubukang punan ng Communications Security Establishment CSE . Ang ahensiya ay may annual attrition rate na mga apat na porsyento, aniya.

Wala lang kami talagang talent pool at kapag hindi nadebelop ang talent pool na iyon, mahihirapan kami, ani John Zabiuk, chair ng cybersecurity program sa Northern Alberta Institute of Technology sa Edmonton.

'Bidding war' para sa top talent

Habang ang bilang ng ransomware at malware attacks ay tumataas, mas maraming kompanya at mga organisasyon ang nag-i-invest sa kanilang in-house cybersecurity, aniya.

Para itong mad scramble ngayon para sa mga organisasyon na sinusubukang humanap ng cybersecurity skills at mga empleyado. At dahil dito, kapag nakakita sila ng tao, ang taong iyon ay hinahanap-hanap na, ani Zabiuk.

Madalas nahihirapan ang mga gobyerno — marahil imposible — na tapatan ang mga suweldo na inaalok ng pribadong sektor, aniya.

Halos parang nagiging bidding war para sa mga empleyado, kaya unless you can play in that game hindi mo makukuha ang mga talent na iyon, aniya.

Ang Communications Security Establishment Canada complex sa Ottawa. Litrato: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Ipinapakita ng isang mabilis na paghahanap sa LinkedIn na ang kaunting dating Communications Security Establishment CSE employees ay lumipat na sa mga pribadong kompanya sa mga senior position.

Si Christyn Cianfarani ang CEO ng Canadian Association of Defence and Security Industries, na kumakatawan sa daan-daang defence, security at cyber companies. Sinabi niya na dahil wala masyadong sinabi sa federal budget kung ang gobyerno ay sasandal sa private sector workforce, siya ay preemptively pessimistic.

Sa isang bansa na kasing liit natin, nakikipag-agawan tayo para sa parehong talent. That's the head-scratcher. Paano nila ito magagawang mag-isa? Ito ay magiging walang katapusan na resource shortage, aniya.

Maaari bang makipagtulungan ang Canada sa pribadong sektor?

Tinukoy ni Cianfarani ang isang programa na pinapatakbo ng National Cyber Security Centre sa United Kingdom U.K. na tinatawag na Industry100 na pinagsasama-sama ang mga kinatawan ng gobyerno at industriya para kilalanin ang mga kahinaan at iwasan ang cyberattacks.

Sa ilalim ng programa ng United Kingdom U.K. , ang secondments mula sa pribado hanggang publikong sektor ay nagre-range sa duration na isang araw hanggang sa isang linggo hanggang sa isang buwan. Ang mga nagpa-participate na organisasyon ang patuloy na nagbabayad ng mga suweldo ng seconded employees — na kadalasan ay mas mataas kaysa sa public service salaries. Required pa rin ang security clearances.

Ayokong maniwala na kung kaya i-figure out ng United Kingdom U.K. ang isang paraan para gawing swappable ang classified networks, classified systems at ang public-private domain, ay hindi natin ito mafi-figure out sa Canada, ani Cianfarani.

Ang siloed approach na alam natin ay hindi na nagwo-work. Palagay namin dapat na itong magbago at itong budget na ito didn’t give us the warm fuzzies.

Sinabi ni Public Safety Minister Marco Mendicino, na tumutulong pangasiwaan ang national cybersecurity strategy ng Canada, na ang isa sa kanyang mga layunin ay palakihin ang cybersecurity workforce.

Parte ng gawain na ito, aniya, ay maaaring ang paghahanap abroad.

Sa palagay ko kailangan natin gumawa ng dedicated pathways para akitin ang talent sa cybersecurity, ani Mendicino.

"Hindi dapat makompromiso ang seguridad kailanman para lang i-hire ang isang tao. Pero ang sinasabi ko rito ay ang malapit na pakikipagtulungan sa mga probinsya at provincial regulators para tiyakin na kapag dumating ang isang tao at may solid degree o diploma na nagku-qualify sa kanila, ang burukrasya at red tape ay hindi dapat humarang sa kanilang onboarding sa pinakamabilis na ating makakaya."

Sa ngayon, ang Communications Security Establishment CSE ay ina-update ang kanilang recruiting programs at nagko-concentrate sa kanilang co-op programs para tanggapin ang mga estudyante.

Kinikilala namin na may mga hamon at restrictions para sa mga nagtatrabaho sa security at intelligence community, ani Koronewski.

Pero ang trabaho ng Communications Security Establishment CSE ay tungkol sa pagpoprotekta sa mga Canadian — ang ating seguridad, ang ating ekonomiya at ang ating mga komunidad — at lubos naming sineseryoso ang aming trabaho.

Isang artikulo ng Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.