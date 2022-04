[Ulat] Philippine embassy sa Canada sa mga botante: ‘Bumoto ng maaga’

Ito ang mga buwan na masayang bahagi sa ating halalan. At iniimbitahan ko ang bawat isa na makibahagi sa excitement sa pamamagitan ng pagboto at pakibahagi sa paghubog ng ating bansa. Mahalaga na marinig ang boses bilang isang mamamayan, pagkumbida ni Ambassador Robles sa mga botante.

Pakiusap bumoto ng maaga para hindi ka na magtiis sa mahabang pila sa huling mga araw ng botohan. Matapos mong matanggap ang balota usisahin ito ng mga tatlong araw at ipadala pabalik. Ang boto mo ay maayos na bibilangin.

Humarap si Philippine Ambassador Rodolfo Robles sa isang virtual interview ng Radio Canada International. Ipinaliwanag niya ang update sa nangyayari na pagkaantala sa ipinadalang mga balota para sa higit 90,000 na overseas voters sa Canada. Litrato: (Screenshot)

Sinabi ni Ambassador Robles na naipadala na ang halos lahat ng 90,000 na mga balota mula sa tatlong konsulada at embahada ng Pilipinas sa Canada para sa mga botante.

Marami sabik na bumoto

Sa panayam ng Radio Canada International kay Ofelia Denora, presidente ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP Canada, hindi niya itinago na marami sa kanila ang dismayado kung bakit iilan pa lang sa mahigit isandaan nilang miyembro ang nakatanggap ng balota. Iyan nga marami ang nadismaya dahil naghihintay pa rin sila sa kanilang balota. Tatlo pa lang sa grupo namin ang nakatanggap. Aabot ang bilang namin sa 150, sabi ni Denora. Ang iba sa amin plano na maghain ng protesta na ilabas na ang balota pero dahil may [ilan] na nakatanggap nawala ‘yong tensyon.

Aktibo sa pagbabantay sa boto si Ofelia Denora, PFP President sa Canada, sa nagpapatuloy na overseas absentee voting sa Toronto. Dumalo siya sa pang-apat na pagpasok sa mga natanggap na balota sa konsulada ng Pilipinas sa Toronto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ayon kay Ambassador Robles hindi nagkulang ang kanilang tanggapan.

"Noong natanggap namin ang ballot patch na naglalaman ng mga balota, ang return mail ay agad ipinadala matapos matsek ang mga laman nito. Ipinadala na sa kanila. Iyang mailing system ang tanging makakatiyak kung makukuha nila bukas o sa makalawa dahil hindi na namin hawak iyan.”

Itinuro ni Ambassador Robles na isa sa nakaapekto sa naantalang pagpapadala ng mga balota ang araw na natanggap ang election patch mula sa Pilipinas. Ito ay tanong sa pagpoproseso ng mailing system. Ipinadala ito mula sa Manila at alam mo na dahil sa pandemya ang supply chain or delivery chain ay apektado sa mga pagbabago. Kaya ang isyu ng supply and delivery ay 'di regular 'di gaya noon. Ang mahalaga ay noong natanggap namin sa loob ng dalawang araw naipadala namin. Dahil sa kaso namin nag-hire pa kami ng sampung dagdag na tauhan para maiproseso ng mabilis ito sa abot ng aming makakaya.

Noong araw ng Miyerkules, Abril 19, ipinadala ng embahada ang huling batch ng election packets na naglalaman ng gagamiting balota sa mahigit anim na libo na botante sa kanilang nasasakupan. At napag-alaman niya umano na naipadala na rin ang mga ito mula sa tatlong mga konsulada para sa mga botante. Ang alam ko sa ngayon lahat ng packet or patch ay naipadala na sa mail at problema ngayon ng mail [system] kailan nila mai-deliver ang mga ito. Dahil nang matanggap ang mga ito sa mga tauhan ng mail [post] kailangan pa nila ihiwa-hiwalay ang mga ito tungo sa iba-ibang lugar kaya naantala siguro. Tatagal ng isang araw dahil hindi lang isang lugar ang padadalhan. At siguro kailangan nila ng isang araw para magawa ito. Tapos ang araw na i-deliver kung kaya dalawa o tatlong araw pa bago nila asahan na matanggap, paliwanag ni Robles.

Muling nagpaalala si Ambassador Robles sa mga botante na iwasan ang mahabang pila sa mga huling araw bago magsara ang botohan sa ika-siyam ng Mayo. Agad ipadala ang balota pabalik sa polling centers o kaya ay ihulog ito sa drop box sa tanggapan ng mga konsulada kung saan ka nakarehistro. Dito magkaalaman kung ang boses ng mga botanteng iyon ay mapakinggan sa paghuhubog ng ating kinabukasan. That will determine also if the voices of those voters had been heard in shaping our future.